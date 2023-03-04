В Алтайском крае сняли ограничение на проезд по трассе К-03

Движение перекрывали из-за непогоды

04 марта 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае для всех видов транспорта открыли участок трассы К-03 в границах Рубцовского и Змеиногорского районов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Проезд был закрыт с вечера 3 марта из-за мокрого снега, сильного порывистого бокового ветра, метели и отсутствия видимости.

По прогнозу синоптиков, сегодня днём, 4 марта, в регионе ожидается -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Преимущественно без осадков, однако по востоку ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра при порывах – до 18 м/с.