В Алтайском крае собаки стали чаще кусать людей

За 2024 год от животных пострадали 2280 жителей региона

18 марта 2025, 15:41, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выросло число людей, покусанных собаками. Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, в 2024 году животные покусали 2280 жителей – на 150 больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что каждый третий укушенный – ребенок. При этом речь идет лишь о тех случаях, когда после укуса собаки люди решили обратиться за медицинской помощью в травмпункты. Однако при сравнении статистики за пять лет наблюдается некоторое снижение числа пострадавших. Пик таких нападений фиксировался в 2022 году – тогда пострадали свыше 2,5 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре призвали жителей Алтайского края избегать общения с незнакомыми животными. Их не нужно гладить, кормить или подходить к ним близко – неизвестно, как поведет себя собака. Стаи лучше и вовсе обходить стороной, поскольку именно в таких ситуациях животные несут наибольшую опасность.