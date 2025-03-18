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В Алтайском крае собаки стали чаще кусать людей

За 2024 год от животных пострадали 2280 жителей региона

18 марта 2025, 15:41, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выросло число людей, покусанных собаками. Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, в 2024 году животные покусали 2280 жителей – на 150 больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что каждый третий укушенный – ребенок. При этом речь идет лишь о тех случаях, когда после укуса собаки люди решили обратиться за медицинской помощью в травмпункты. Однако при сравнении статистики за пять лет наблюдается некоторое снижение числа пострадавших. Пик таких нападений фиксировался в 2022 году – тогда пострадали свыше 2,5 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре призвали жителей Алтайского края избегать общения с незнакомыми животными. Их не нужно гладить, кормить или подходить к ним близко – неизвестно, как поведет себя собака. Стаи лучше и вовсе обходить стороной, поскольку именно в таких ситуациях животные несут наибольшую опасность.

Происшествия животные

Комментарии 30

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Гость

15:49:52 18-03-2025

Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезные нужны, по камерам видно какая машина приехала и выкинула пса! Живу возле леса и таких негодяев вижу регулярно!

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Гость

16:13:04 18-03-2025

Так наказывать надо тех кто выкидывает собак------ так их и наказывает жизнь. Ходят скулят потом, как те выброшенные или обиженные ими собаки.

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Гость

16:35:00 18-03-2025

Гость (15:49:52 18-03-2025) Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезн... Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого видел возле леса так озвучь каких же собак там бросают? Шарпеев, такс, овчарок или может быть болонок? Только в больной голове может возникнуть бред о всеобщем содержании беспородных шавок в квартирах.

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Гость

11:28:56 19-03-2025

Гость (16:35:00 18-03-2025) Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого ви... так как раз из частных домов и выкидывают старых, больных собак, щенков, которых собака на цепи принесла, дачники на лето берут собаку охранять домик, а кошку мышей ловить, а осенью на улиц их, родители берут поиграться ребенку своему щеночка или котенка, а надоели ребенку - на улицу их. Это вы все считаете, что собаки и кошки сами на улицах заводятся. Нет, их туда безответственные люди выкидывают, век собаки и кошек очень недолог на улицах наших городов. И породистых собак и кошек так же выкидывают на улицу, просто они погибают буквально в первые месяцы и поэтому и кажется, что их на улицах нет. А наше общество вместо воспитания ответственного отношения к живым существам, проповедуют убийства. А потом удивляются садизму современных детей, так вы их же такими делаете. Сперва с вашей подачи дети издеваются над щенками и котятами, потом над своими сверстниками, а потом уже будучи взрослыми над окружающими людьми, но наши люди в упор связи не видят. Давайте публиковать статистику не только по укушенным людям, но и по количеству убитым с особой жестокостью собак и кошек с садизмом, уверяю, убитых животных в десятки раз будет больше, волонтеры публикуют фото ужасных зверств людей по отношению к животным. Но с такими садистами вам не страшно рядом жить, детей одних отпускать гулять. Но СМИ, выполняя заказ властей, замалчивают такие садистские случаи, а полиция и дел не заводят даже по заявлениям людей. И последний случай, когда хаски (очень добродушная порода собак) покусали ребенка , "хозяину", который больше 7 (!) дней собак не кормил, ничего не будет? Там наверняка собаки от голода выли и лаяли, но всем соседям было пофиг, никто даже не подумал позвонить этому хозяину и спросить, почему собак не кормит, или хотя бы хоть хлеба бросить, волонтеров известить о такой ситуации. Так в этом нападении полностью вина хозяина, а не собак. Власти через СМИ манипулируют людьми, отвлекают от насущных проблем, разделяют людей, а наши люди кидаются на всех тех, кого им СМИ укажут.

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Гость

11:49:43 19-03-2025

Гость (16:35:00 18-03-2025) Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого ви... Без вас люди разберутся, кого они хотят держать в качестве домашних животных породных или не очень, а люди не только собак заводят, но птиц, пресмыкающихся, насекомых. Люди берут на себя ответственность за живых существ, и получают от этого радость общения с ними. А некоторые люди как раз относятся потребительски к живым существам, и с себя эту ответственность снимают и выкидывают на улицу собак и кошек, с которыми наигрались их дети, особенно противно, когда наследники, получая квартиру от умерших родственников, цинично выкидывают на улицу их животных, где для них нет никакого шанса выжить. А если вы не способны получать удовольствие от общения с животными, так и по отношению к другим людям эмпатии не проявите, а только расчет, а что я могу получить от этого человека.

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Гость

12:03:55 19-03-2025

Гость (11:49:43 19-03-2025) Без вас люди разберутся, кого они хотят держать в качестве д... Так , например, Дюша известный зоошизоид, утверждает - люди хуже собак. Так как же они разберутся? Вместо "человейников" настроят "блоховозников" А сами на помойки переселятся?

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Дюша

12:49:09 19-03-2025

Гость (12:03:55 19-03-2025) Так , например, Дюша известный зоошизоид, утверждает - люди ... Дюша известным зоофобам напоминает, что собаки жили, живут и будут жить на этой земле вне зависимости от ваших хотелок и фобий...

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Гость

09:36:38 19-03-2025

Гость (15:49:52 18-03-2025) Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезн... а как вы определите кто именно выкинул собаку?

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гость

16:32:48 18-03-2025

почему не провели беседы с собаками когда чипировали что им теперь кусаться и агрессивно себя запрещено или забыли

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Гость

19:45:45 18-03-2025

гость (16:32:48 18-03-2025) почему не провели беседы с собаками когда чипировали что им ... кто их там чипировал по садам и промзонам. они плодятся быстрее, чем чипы

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Сергей

16:34:06 18-03-2025

Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎

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Гость

19:47:35 18-03-2025

Сергей (16:34:06 18-03-2025) Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎... к этому вернутся не раньше эпидемии бешенства теперь

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Гость

21:05:04 18-03-2025

Сергей (16:34:06 18-03-2025) Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎... если бы помогали, то сейчас их бы не было. Неэффективная это мера. Только глубоко больной на голову не может это понять

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Гость

16:52:46 18-03-2025

Щас у сабакиных свадьбы начнутся.

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Гость

17:51:55 18-03-2025

Когда уже уберут бродячих собак с улиц городов. В Рубцовске сворами везде гуляют.

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Гость

18:19:27 18-03-2025

Собак отстреливать надо, людей спасать. Не должны собаки рвать людей и откусывать им лица.

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Гость

18:22:20 18-03-2025

Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собаками!

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Гость

19:13:07 18-03-2025

Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... А шо, есть таки собаки дикие? Вроде одомашнили собак аж 15 тысяч лет тому.

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Гость

20:00:32 18-03-2025

Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... добавим к ремарке - усыплять вместе с хозяевами

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Гость

21:23:56 18-03-2025

Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак...
А почему именно 80? А не 78? Или не 83? Сам придумал? Воистину, до появления интернета то, что человек дурак знали только близкие. Иногда и соседи. Теперь знают все.

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Гость

21:41:49 18-03-2025

Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... тетя иди уже на кухню умоляю

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Гость

19:42:45 18-03-2025

в деревне нет проблем с собаками и кошками - там все знают, что делать и делают.

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гость

21:22:07 18-03-2025

Бешенство собак не за горами - скоро все издохнут.

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ost

23:05:43 18-03-2025

13 -го марта был на конечной остановке 77-го, 109-го и 18-го маршрутов (ВРЗ). На остановке была одна собачка, довольно крупная. Потом с разных сторон послышался лай. Эта собачка стала им лаем отвечать. затем с разных сторон сбежалось около 10-12 собак. Все крупные, одна - беременна, очень крупная, на мой взгляд помесь овчарки с дворнягой. Потом увидел, что они все бегают за другой сучкой (собачья свадьба). Лаяли громко, людей не трогали, но всё равно стало жутковато. Судя по обстановке на остановке ( почти тавтология), местные их подкармливают. Встаёт вопрос, что будет, когда собачки ощенятся, ведь многие породы ареал обитания своих щенков защищают очень агрессивно. Я думаю, что пассажирам мало не покажется.

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Иванна

23:43:32 18-03-2025

Люди хуже собак стали, только что не кусаются, а ножами размахивают.

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Дюша

09:23:00 19-03-2025

Иванна (23:43:32 18-03-2025) Люди хуже собак стали, только что не кусаются, а ножами разм... Люди всегда были хуже собак...

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Гость

11:41:41 19-03-2025

Дюша (09:23:00 19-03-2025) Люди всегда были хуже собак...... А ты человек или собака? Ну чтобы знать как к тебе относится, болезный.

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Дюша

12:43:18 19-03-2025

Гость (11:41:41 19-03-2025) А ты человек или собака? Ну чтобы знать как к тебе относится... Ты часто с собаками переписываешься на Амике?

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Гость

13:00:08 19-03-2025

Дюша (12:43:18 19-03-2025) Ты часто с собаками переписываешься на Амике? ... Значит все таки людь. Так я и думал, что ты хуже последней дворняги с помойки. .

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Дюша

09:22:17 19-03-2025

Пресса продолжает послушно выполнять заказ на разжигание ненависти к собакам и собаководам...Надо же как то оправдывать идиотские решения законодателей...Скоро сами начнут кусать прохожих, дабы наскрести тему (сразу вспомнил "Легенду о Тилле" и чела со щипцами в форме волчьих зубов)...

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