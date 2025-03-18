В Алтайском крае собаки стали чаще кусать людей
За 2024 год от животных пострадали 2280 жителей региона
18 марта 2025, 15:41, ИА Амител
В Алтайском крае выросло число людей, покусанных собаками. Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, в 2024 году животные покусали 2280 жителей – на 150 больше, чем в 2023 году.
Отмечается, что каждый третий укушенный – ребенок. При этом речь идет лишь о тех случаях, когда после укуса собаки люди решили обратиться за медицинской помощью в травмпункты. Однако при сравнении статистики за пять лет наблюдается некоторое снижение числа пострадавших. Пик таких нападений фиксировался в 2022 году – тогда пострадали свыше 2,5 тыс. человек.
В Роспотребнадзоре призвали жителей Алтайского края избегать общения с незнакомыми животными. Их не нужно гладить, кормить или подходить к ним близко – неизвестно, как поведет себя собака. Стаи лучше и вовсе обходить стороной, поскольку именно в таких ситуациях животные несут наибольшую опасность.
15:49:52 18-03-2025
Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезные нужны, по камерам видно какая машина приехала и выкинула пса! Живу возле леса и таких негодяев вижу регулярно!
16:13:04 18-03-2025
Так наказывать надо тех кто выкидывает собак------ так их и наказывает жизнь. Ходят скулят потом, как те выброшенные или обиженные ими собаки.
16:35:00 18-03-2025
Гость (15:49:52 18-03-2025) Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезн... Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого видел возле леса так озвучь каких же собак там бросают? Шарпеев, такс, овчарок или может быть болонок? Только в больной голове может возникнуть бред о всеобщем содержании беспородных шавок в квартирах.
11:28:56 19-03-2025
Гость (16:35:00 18-03-2025) Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого ви... так как раз из частных домов и выкидывают старых, больных собак, щенков, которых собака на цепи принесла, дачники на лето берут собаку охранять домик, а кошку мышей ловить, а осенью на улиц их, родители берут поиграться ребенку своему щеночка или котенка, а надоели ребенку - на улицу их. Это вы все считаете, что собаки и кошки сами на улицах заводятся. Нет, их туда безответственные люди выкидывают, век собаки и кошек очень недолог на улицах наших городов. И породистых собак и кошек так же выкидывают на улицу, просто они погибают буквально в первые месяцы и поэтому и кажется, что их на улицах нет. А наше общество вместо воспитания ответственного отношения к живым существам, проповедуют убийства. А потом удивляются садизму современных детей, так вы их же такими делаете. Сперва с вашей подачи дети издеваются над щенками и котятами, потом над своими сверстниками, а потом уже будучи взрослыми над окружающими людьми, но наши люди в упор связи не видят. Давайте публиковать статистику не только по укушенным людям, но и по количеству убитым с особой жестокостью собак и кошек с садизмом, уверяю, убитых животных в десятки раз будет больше, волонтеры публикуют фото ужасных зверств людей по отношению к животным. Но с такими садистами вам не страшно рядом жить, детей одних отпускать гулять. Но СМИ, выполняя заказ властей, замалчивают такие садистские случаи, а полиция и дел не заводят даже по заявлениям людей. И последний случай, когда хаски (очень добродушная порода собак) покусали ребенка , "хозяину", который больше 7 (!) дней собак не кормил, ничего не будет? Там наверняка собаки от голода выли и лаяли, но всем соседям было пофиг, никто даже не подумал позвонить этому хозяину и спросить, почему собак не кормит, или хотя бы хоть хлеба бросить, волонтеров известить о такой ситуации. Так в этом нападении полностью вина хозяина, а не собак. Власти через СМИ манипулируют людьми, отвлекают от насущных проблем, разделяют людей, а наши люди кидаются на всех тех, кого им СМИ укажут.
11:49:43 19-03-2025
Гость (16:35:00 18-03-2025) Опять зоошизщный бред про брошенных блоховозов. Если кого ви... Без вас люди разберутся, кого они хотят держать в качестве домашних животных породных или не очень, а люди не только собак заводят, но птиц, пресмыкающихся, насекомых. Люди берут на себя ответственность за живых существ, и получают от этого радость общения с ними. А некоторые люди как раз относятся потребительски к живым существам, и с себя эту ответственность снимают и выкидывают на улицу собак и кошек, с которыми наигрались их дети, особенно противно, когда наследники, получая квартиру от умерших родственников, цинично выкидывают на улицу их животных, где для них нет никакого шанса выжить. А если вы не способны получать удовольствие от общения с животными, так и по отношению к другим людям эмпатии не проявите, а только расчет, а что я могу получить от этого человека.
12:03:55 19-03-2025
Гость (11:49:43 19-03-2025) Без вас люди разберутся, кого они хотят держать в качестве д... Так , например, Дюша известный зоошизоид, утверждает - люди хуже собак. Так как же они разберутся? Вместо "человейников" настроят "блоховозников" А сами на помойки переселятся?
12:49:09 19-03-2025
Гость (12:03:55 19-03-2025) Так , например, Дюша известный зоошизоид, утверждает - люди ... Дюша известным зоофобам напоминает, что собаки жили, живут и будут жить на этой земле вне зависимости от ваших хотелок и фобий...
09:36:38 19-03-2025
Гость (15:49:52 18-03-2025) Так наказывать надо тех кто выкидывает собак! Штрафы серьезн... а как вы определите кто именно выкинул собаку?
16:32:48 18-03-2025
почему не провели беседы с собаками когда чипировали что им теперь кусаться и агрессивно себя запрещено или забыли
19:45:45 18-03-2025
гость (16:32:48 18-03-2025) почему не провели беседы с собаками когда чипировали что им ... кто их там чипировал по садам и промзонам. они плодятся быстрее, чем чипы
16:34:06 18-03-2025
Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎
19:47:35 18-03-2025
Сергей (16:34:06 18-03-2025) Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎... к этому вернутся не раньше эпидемии бешенства теперь
21:05:04 18-03-2025
Сергей (16:34:06 18-03-2025) Отстрелы этих блоховозов хорошо помогали😎... если бы помогали, то сейчас их бы не было. Неэффективная это мера. Только глубоко больной на голову не может это понять
16:52:46 18-03-2025
Щас у сабакиных свадьбы начнутся.
17:51:55 18-03-2025
Когда уже уберут бродячих собак с улиц городов. В Рубцовске сворами везде гуляют.
18:19:27 18-03-2025
Собак отстреливать надо, людей спасать. Не должны собаки рвать людей и откусывать им лица.
18:22:20 18-03-2025
Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собаками!
19:13:07 18-03-2025
Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... А шо, есть таки собаки дикие? Вроде одомашнили собак аж 15 тысяч лет тому.
20:00:32 18-03-2025
Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... добавим к ремарке - усыплять вместе с хозяевами
21:23:56 18-03-2025
Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак...
А почему именно 80? А не 78? Или не 83? Сам придумал? Воистину, до появления интернета то, что человек дурак знали только близкие. Иногда и соседи. Теперь знают все.
21:41:49 18-03-2025
Гость (18:22:20 18-03-2025) Маленькая ремарка - 80% пострадавших укушены ДОМАШНИМИ собак... тетя иди уже на кухню умоляю
19:42:45 18-03-2025
в деревне нет проблем с собаками и кошками - там все знают, что делать и делают.
21:22:07 18-03-2025
Бешенство собак не за горами - скоро все издохнут.
23:05:43 18-03-2025
13 -го марта был на конечной остановке 77-го, 109-го и 18-го маршрутов (ВРЗ). На остановке была одна собачка, довольно крупная. Потом с разных сторон послышался лай. Эта собачка стала им лаем отвечать. затем с разных сторон сбежалось около 10-12 собак. Все крупные, одна - беременна, очень крупная, на мой взгляд помесь овчарки с дворнягой. Потом увидел, что они все бегают за другой сучкой (собачья свадьба). Лаяли громко, людей не трогали, но всё равно стало жутковато. Судя по обстановке на остановке ( почти тавтология), местные их подкармливают. Встаёт вопрос, что будет, когда собачки ощенятся, ведь многие породы ареал обитания своих щенков защищают очень агрессивно. Я думаю, что пассажирам мало не покажется.
23:43:32 18-03-2025
Люди хуже собак стали, только что не кусаются, а ножами размахивают.
09:23:00 19-03-2025
Иванна (23:43:32 18-03-2025) Люди хуже собак стали, только что не кусаются, а ножами разм... Люди всегда были хуже собак...
11:41:41 19-03-2025
Дюша (09:23:00 19-03-2025) Люди всегда были хуже собак...... А ты человек или собака? Ну чтобы знать как к тебе относится, болезный.
12:43:18 19-03-2025
Гость (11:41:41 19-03-2025) А ты человек или собака? Ну чтобы знать как к тебе относится... Ты часто с собаками переписываешься на Амике?
13:00:08 19-03-2025
Дюша (12:43:18 19-03-2025) Ты часто с собаками переписываешься на Амике? ... Значит все таки людь. Так я и думал, что ты хуже последней дворняги с помойки. .
09:22:17 19-03-2025
Пресса продолжает послушно выполнять заказ на разжигание ненависти к собакам и собаководам...Надо же как то оправдывать идиотские решения законодателей...Скоро сами начнут кусать прохожих, дабы наскрести тему (сразу вспомнил "Легенду о Тилле" и чела со щипцами в форме волчьих зубов)...