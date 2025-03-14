На отлов и содержание бездомных животных в Барнауле в 2025 году выделят 28,6 млн рублей

14 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Собака в Барнауле / Фото: "Амител"

28,6 млн рублей выделят из краевого и городского бюджетов на отлов и содержание бездомных животных в Барнауле. Из этой суммы 6,7 млн выделил регион, а 21,9 млн рублей – администрация краевой столицы, сообщил на совещании у главы Барнаула вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Также обсуждали поиск подрядчиков на содержание животных, создание новых приютов. Говорили об открытии нового ветеринарного пункта и о запрете возвращать бездомных собак и кошек на улицы города.

Бездомному животному – добрый хозяин

Занимается бездомными животными по контракту с мэрией Барнаула – ловит их, стерилизует, лечит, содержит и вновь выпускает в привычную среду обитания – приют "Ласка". С начала 2025 года работники приюта отловили уже более 200 собак.

В этом году в мэрии намерены сократить количество бездомных животных на улицах города. Для этого профильный комитет объявил новый конкурс на содержание животных без владельцев и поиск новых хозяев.

Согласно условиям этого контракта, подрядчик должен будет содержать животное 250 дней и за это время пытаться пристроить его в добрые руки. Но если новых хозяев все же не найдут, "постоялец" останется в приюте.

Также администрация объявила конкурс на соискание грантов. Они предусматривают создание 100 новых мест для содержания животных без владельцев, бесплатную стерилизацию более 700 и чипирование свыше 1300 питомцев. Победителя объявят 1 апреля.

Cовещание по закону об ответственном обращении с животными / Фото: barnaul.org

Чипировать собаку станет проще

Всего в Барнауле с начала января зарегистрировали более восьми тысяч животных, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

Он напомнил, что в городе и пригороде совместно с управлением ветеринарии Алтайского края были организованы мобильные пункты выездной регистрации.

Зарегистрировать своих питомцев жители могут по двум адресам: ул. Шевченко, 158, и ул. Короленко, 109, напомнил Воронков.

Кстати, процесс регистрации и чипирования домашних животных в Барнауле планируют упростить. В числе предложений, прозвучавших на совещании, дать хозяевам возможность зарегистрировать питомца через "Госуслуги", а также продлить выездную регистрацию для пригорода и городских территорий.

Cовещание по закону об ответственном обращении с животными / Фото: barnaul.org

Кроме того, в городе планируется открыть новый стационарный ветеринарный пункт.

"В ближайшее время планируется открыть еще один стационарный ветеринарный пункт, он будет находиться в Ленинском районе. Записаться в одну из ветеринарных клиник для получения услуги по-прежнему можно на сайте управления ветеринарии", – сообщил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос продления выездной регистрации для жителей Барнаула, держать на контроле объявление победителя на соискание грантов администрации города и подведение итогов конкурсных процедур по отлову животных без владельцев и поиску им новых хозяев.

"Цель – обезопасить людей"

"Благодарю всех присутствующих за особое внимание к вопросу безнадзорных животных, за проведенную работу в городе Барнауле в части чипирования и регистрации домашних питомцев. Несмотря на то, что многое из ранее планируемого уже находится на стадии реализации, вопросов, которые требуют внимания и решения, остается еще много. Основная цель всех наших действий – снизить количество безнадзорных животных на улицах города и обеспечить безопасность жителей", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Зампредседателя правового комитета города Светлана Деньга подчеркнула, что в Госдуме РФ рассматривается законопроект, который запретит возвращать отловленных на улицах собак в места их обитания. Окончательно принять законопроект планируется до конца 2025 года.

"Сегодня мы только на начальном этапе формирования новой системы ответственного отношения к животным, и я согласен с Вячеславом Генриховичем, что мы должны, прежде всего, отладить меры межведомственного взаимодействия для эффективной реализации этой работы. И главная наша цель – обезопасить людей. Без прямого диалога эту задачу не решить. К первому чтению мы максимально должны учесть позицию регионов, чтобы этот закон работал на местах", – отметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Напомним, с января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу региональный закон об обязательной регистрации и маркировке собак.