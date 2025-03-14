Отлов, чипирование и запрет. Как власти Барнаула меняют систему обращения с животными
На отлов и содержание бездомных животных в Барнауле в 2025 году выделят 28,6 млн рублей
14 марта 2025, 06:15, ИА Амител
28,6 млн рублей выделят из краевого и городского бюджетов на отлов и содержание бездомных животных в Барнауле. Из этой суммы 6,7 млн выделил регион, а 21,9 млн рублей – администрация краевой столицы, сообщил на совещании у главы Барнаула вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Также обсуждали поиск подрядчиков на содержание животных, создание новых приютов. Говорили об открытии нового ветеринарного пункта и о запрете возвращать бездомных собак и кошек на улицы города.
Бездомному животному – добрый хозяин
Занимается бездомными животными по контракту с мэрией Барнаула – ловит их, стерилизует, лечит, содержит и вновь выпускает в привычную среду обитания – приют "Ласка". С начала 2025 года работники приюта отловили уже более 200 собак.
В этом году в мэрии намерены сократить количество бездомных животных на улицах города. Для этого профильный комитет объявил новый конкурс на содержание животных без владельцев и поиск новых хозяев.
Согласно условиям этого контракта, подрядчик должен будет содержать животное 250 дней и за это время пытаться пристроить его в добрые руки. Но если новых хозяев все же не найдут, "постоялец" останется в приюте.
Также администрация объявила конкурс на соискание грантов. Они предусматривают создание 100 новых мест для содержания животных без владельцев, бесплатную стерилизацию более 700 и чипирование свыше 1300 питомцев. Победителя объявят 1 апреля.
Чипировать собаку станет проще
Всего в Барнауле с начала января зарегистрировали более восьми тысяч животных, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.
Он напомнил, что в городе и пригороде совместно с управлением ветеринарии Алтайского края были организованы мобильные пункты выездной регистрации.
Зарегистрировать своих питомцев жители могут по двум адресам: ул. Шевченко, 158, и ул. Короленко, 109, напомнил Воронков.
Кстати, процесс регистрации и чипирования домашних животных в Барнауле планируют упростить. В числе предложений, прозвучавших на совещании, дать хозяевам возможность зарегистрировать питомца через "Госуслуги", а также продлить выездную регистрацию для пригорода и городских территорий.
Кроме того, в городе планируется открыть новый стационарный ветеринарный пункт.
"В ближайшее время планируется открыть еще один стационарный ветеринарный пункт, он будет находиться в Ленинском районе. Записаться в одну из ветеринарных клиник для получения услуги по-прежнему можно на сайте управления ветеринарии", – сообщил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос продления выездной регистрации для жителей Барнаула, держать на контроле объявление победителя на соискание грантов администрации города и подведение итогов конкурсных процедур по отлову животных без владельцев и поиску им новых хозяев.
"Цель – обезопасить людей"
"Благодарю всех присутствующих за особое внимание к вопросу безнадзорных животных, за проведенную работу в городе Барнауле в части чипирования и регистрации домашних питомцев. Несмотря на то, что многое из ранее планируемого уже находится на стадии реализации, вопросов, которые требуют внимания и решения, остается еще много. Основная цель всех наших действий – снизить количество безнадзорных животных на улицах города и обеспечить безопасность жителей", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.
Зампредседателя правового комитета города Светлана Деньга подчеркнула, что в Госдуме РФ рассматривается законопроект, который запретит возвращать отловленных на улицах собак в места их обитания. Окончательно принять законопроект планируется до конца 2025 года.
"Сегодня мы только на начальном этапе формирования новой системы ответственного отношения к животным, и я согласен с Вячеславом Генриховичем, что мы должны, прежде всего, отладить меры межведомственного взаимодействия для эффективной реализации этой работы. И главная наша цель – обезопасить людей. Без прямого диалога эту задачу не решить. К первому чтению мы максимально должны учесть позицию регионов, чтобы этот закон работал на местах", – отметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
Напомним, с января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу региональный закон об обязательной регистрации и маркировке собак.
07:38:42 14-03-2025
Всего в Барнауле зарегистрировали 8 000 собак. Интересно, как распределены по районам города.
07:53:17 14-03-2025
Великолепно!!! Куликова не задохнулась от счастья,увидев цифры? Кстати,не вижу в городе бездомных людей - их уже всех осчастливили или их собаки съели?
08:05:26 14-03-2025
без контроля исполнения ничего не поменяется
08:07:22 14-03-2025
Лечат, кормят и выпускают в привычную среду обитания, то есть на улицу. Вы серьёзно?
08:18:31 14-03-2025
Ввели бы уже налог на содержание псов для владельцев и с этих средств содержали приюты. Почему это должен оплачивать налогоплательщик которого кусают, да облаивают?
16:30:52 15-03-2025
Гость (08:18:31 14-03-2025) Ввели бы уже налог на содержание псов для владельцев и с эти... А, ещё налогоплательщика мочит дождик и комарики кусают. Ату, их!
09:56:49 16-03-2025
Гость (08:18:31 14-03-2025) Ввели бы уже налог на содержание псов для владельцев и с эти... Налог со всех, с хрена ли только с владельцев
11:19:02 16-03-2025
Гость (08:18:31 14-03-2025) Ввели бы уже налог на содержание псов для владельцев и с эти... очень хорошее предложение! на тачки налог есть и на собак тоже нужно ввести. эти деньги на содержание бродяжек очень пригодятся.
08:19:57 14-03-2025
Страшное вот в чем. На питание одного ребенка в школе в день выделяют 151 рубль а на одну собаку 163 рубля.
09:06:04 14-03-2025
Гость (08:19:57 14-03-2025) Страшное вот в чем. На питание одного ребенка в школе в ден...
так-то ребенок завтракает и ужинает дома, может что-то покупать на карманные деньги! а у приютской собаки эти деньги распределяются на 2 приема пищи.
вот так и манипулируют общественным мнением
11:06:23 14-03-2025
Гость (09:06:04 14-03-2025) так-то ребенок завтракает и ужинает дома, может что-то п... Разница в том, что ребёнок это гражданин РФ, будущее страны, а на собаку без хозяина достаточно выделить один раз 100 рублей на патрон.
18:15:42 14-03-2025
Гость (11:06:23 14-03-2025) Разница в том, что ребёнок это гражданин РФ, будущее страны,... есть гуманнее и дешевле варианты. 250 дней - слишком долго мучить животное. десяток дней на поиск хозяина достаточно. и покормить напоследок на сэкономленые. ну и не к чему это ханжество с отрубанием хвоста частями
00:03:20 16-03-2025
Гость (18:15:42 14-03-2025) есть гуманнее и дешевле варианты. 250 дней - слишком долго м... От кого поколения злого не чего путного не будет вы на слабых зло спускаети
09:58:13 16-03-2025
Гость (00:03:20 16-03-2025) От кого поколения злого не чего путного не будет вы на слабы... Сама доброта - детьми ради собак жертвовать. Ну а крыс с тараканами не жалко? Комаров с оводами?
11:20:33 16-03-2025
Гость (11:06:23 14-03-2025) Разница в том, что ребёнок это гражданин РФ, будущее страны,... а на некоторых двуногих даже патрона жалко, такие твари бездушные
12:17:26 14-03-2025
Гость (08:19:57 14-03-2025) Страшное вот в чем. На питание одного ребенка в школе в ден... Ну так у этого ребенка родители есть, которые завели его осмысленно, они же не собаки и кошки😊 а тех, у кого родители как эти самые животные, мы всем миром на налоги неплохо содержим)
23:25:35 15-03-2025
Гость (08:19:57 14-03-2025) Страшное вот в чем. На питание одного ребенка в школе в ден... А причем тут животные?Вы свою агрессию на слабых не защищённых , лучше бы забастовки создавали почему зарплата в Алтайском крае самая низкая, зато цены
10:05:07 16-03-2025
Гость (23:25:35 15-03-2025) А причем тут животные?Вы свою агрессию на слабых не защищённ... низкая зарплата не оправдание мер не принимать против расплодившихся паразитов. клещей ещё давай защищать. про животных, надлежащим образом содержащихся никто не говорит. держи своего питомца дома накормленным и выгуливай на поводке и в наморднике - и нет к тебе притензий. а за нанесенные животным травмы отвечать должен хозяин. нет хозяина - это не питомец, а дикое животное, опасное для людей.
08:49:49 14-03-2025
Опять вранье...Никакой безопасности это не принесет. И если расширение сети приютов - дело достойное, то чипирование - бред сивой кобылы.
12:38:23 14-03-2025
Дюша (08:49:49 14-03-2025) Опять вранье...Никакой безопасности это не принесет. И если ... сегодня чипирование, завтра налоги, послезавтра утилизация останков. Смотрите шире.
13:32:55 14-03-2025
Гость (12:38:23 14-03-2025) сегодня чипирование, завтра налоги, послезавтра утилизация о... И останки хозяев тоже надо утилизировать. Ибо антисанитария.
18:28:46 14-03-2025
Гость (12:38:23 14-03-2025) сегодня чипирование, завтра налоги, послезавтра утилизация о... перед утилизацией эпидемию бешенства забыли упомянуть.
08:56:34 14-03-2025
Нафига их содержать 250 дней то? Месяц и в переработку, не нашелся хозяин за месяц не найдется и за 8 месяцев.
09:54:57 14-03-2025
Гость (08:56:34 14-03-2025) Нафига их содержать 250 дней то? Месяц и в переработку, не н... Какой месяц? Неделя максимум, чтобы хозяева своих потеряшек успели забрать. Через неделю - аннигиляция. Кстати, сколько денег тратят на содержание людей без определенного места жительства? Почему к бомжам относятся хуже, чем к собакам?
12:08:33 14-03-2025
Сколько суеты и расходов... При Советах было проще и эффективнее - пара бригад на весь город ездят и отлавливают по заявкам сетью или верёвочной петлёй, без шума и пыли. Увозят к себе и утилизируют. У хозяина буквально три-четыре часа, чтобы успеть забрать реально востребованную собаку. Остальные шли на укрепление экономической мощи страны (шапки, унты, мыло). Всё приносили пользу. А сейчас требуют какие-то миллионы бесцельно!
12:23:27 14-03-2025
Гость (12:08:33 14-03-2025) Сколько суеты и расходов... При Советах было проще и эффекти... Чушь какая) всегда собаки по улицам в частном секторе бегали, правда, люди тогда добрее были, подкармливали, поэтому собаки и не трогали никого. Это вы те Советы вспомнили, что в фильме "Собачье сердце" ?))
11:14:13 16-03-2025
Гость (08:19:57 14-03-2025) Страшное вот в чем. На питание одного ребенка в школе в ден... а зачем вы мешаете твердое с зеленым?
у детей есть родители, и содержать свои чада их прямая обязанность!
Булгаков был антисоветчиком.
23:08:02 15-03-2025
Гость (12:08:33 14-03-2025) Сколько суеты и расходов... При Советах было проще и эффекти... Человечества по-моему злея,природу забрали идут в парк в лес там горы! Вы хоть маленько оглянись что это собаки сделали мусор везде! В теплых странах животных любят и миски с кормом ,надо уважать мир во круг.Добро делать надо а не ненависть Собака друг человека! Кошки тоже всё понимают ласковые и преданные в отличие от человечества давайте пожалуйста быть к животным и природе с добром!
23:43:46 15-03-2025
Гость (12:08:33 14-03-2025) Сколько суеты и расходов... При Советах было проще и эффекти... Ваш злой язык сколько злости ,ненависти к беззащитным ! Вы на себя посмотрити ,от вас то какой толк зло одно уверена что пользы в мир вы не приносили одно злокак фашисты
10:08:20 16-03-2025
Гость (23:43:46 15-03-2025) Ваш злой язык сколько злости ,ненависти к беззащитным ! Вы н... возьми себе собачку в приюте и заботься, чтоб она на улицу не попала. с себя начни. зло от таких благодетелей за чужой счёт.
13:01:19 14-03-2025
Разница в том, что ребёнок это гражданин РФ,---- иной такой гражданин РФ похуже собаки будет)) Примеры привести, или сам по новостям пробежишься?..
14:56:52 14-03-2025
Гость (13:01:19 14-03-2025) Разница в том, что ребёнок это гражданин РФ,---- иной такой ... не надо.
ты уже привел пример
21:43:58 15-03-2025
Самый опасный злой человек! На земле, зачем вы на слабых беззащитных агрессивно так ,это вы хуже зверя! В других странах добро посмотрите как подкармливают и животные добрые ,если человечества станет добрее к животным и природе давайте любить и помогать животным и природе нужно любить
15:05:44 16-03-2025
Гость (21:43:58 15-03-2025) Самый опасный злой человек! На земле, зачем вы на слабых без... возьми себе домой и корми сколько хочешь. ни в каких нормальных странах шакалов безхозных не плодят. это человеконенавистнечество и тяжкий грех в любой религии мира - жертвовать людьми ради животных. любить и помогать - это одно. разводить антисанитарию вокруг жилья - это другое. это не помощь животным, а наплевательство на людей