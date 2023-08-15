В Алтайском крае создали новый природный памятник с осинниками и тополевниками

Всего на территории Чупинского бора насчитывается 328 видов высших сосудистых растений из 67 различных семейств

15 августа 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае появился новый природный памятник краевого значения – Чупинский бор. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, его площадь составила 501,3 га.

Памятник включает в себя боровые ландшафты Порозинской ложбины древнего стока, а также территорию поймы реки Чарыш. Территория преимущественно занята кустарниковыми и травяно-зеленомошными сосновыми лесами.

В основе растительности лежат осинники, тополевники, березово-сосновые и сосновые леса, суходольные и низинные луга. Также можно увидеть степи по опушкам и прибрежно-водную растительность. Всего насчитываются 328 видов высших сосудистых растений из 67 различных семейств.

На территории отмечено три вида растений, один вид грибов и два вида животных из Красной книги Алтайского края. Еще два вида растений и один вид животных находятся в Красной книге РФ.