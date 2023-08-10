Барнаульцы хотят, чтобы будущий парк имени Ленина стал максимально тихим

Мнение общественности в определении концепции парка будет играть ключевую роль

10 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: amic.ru

В Барнауле обсудили проект парка имени Ленина, благоустройство которого запланировано на 2024 год, сообщает мэрия.

Ранее барнаульцам предложили самим выбрать судьбу обновленного парка. А именно, какой будет эта территория – спортивной, тихой или семейной.

В опросе приняли участие более 1700 человек. Большинство – 90% – хотят, чтобы в парке были зоны тихого отдыха (скамейки, беседки среди деревьев и кустарников). За аллеи высказались 73%. Более 59% считают, что должны быть велосипедные дорожки и зоны, имитирующие естественную природу (лес или луг). За спортивные зоны выступили 49% людей, 41% выбрали детские площадки.

Фото: barnaul.org

"Мнение общественности в определении концепции парка играет ключевую роль, но также необходимо учесть мнение экспертов в этой области", – указал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Окончательно судьбу парка определят на стратегической сессию с участием барнаульцев, представителей экспертного сообщества и общественных организаций.