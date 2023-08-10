Барнаульцы хотят, чтобы будущий парк имени Ленина стал максимально тихим
Мнение общественности в определении концепции парка будет играть ключевую роль
10 августа 2023, 17:45, ИА Амител
В Барнауле обсудили проект парка имени Ленина, благоустройство которого запланировано на 2024 год, сообщает мэрия.
Ранее барнаульцам предложили самим выбрать судьбу обновленного парка. А именно, какой будет эта территория – спортивной, тихой или семейной.
В опросе приняли участие более 1700 человек. Большинство – 90% – хотят, чтобы в парке были зоны тихого отдыха (скамейки, беседки среди деревьев и кустарников). За аллеи высказались 73%. Более 59% считают, что должны быть велосипедные дорожки и зоны, имитирующие естественную природу (лес или луг). За спортивные зоны выступили 49% людей, 41% выбрали детские площадки.
"Мнение общественности в определении концепции парка играет ключевую роль, но также необходимо учесть мнение экспертов в этой области", – указал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
Окончательно судьбу парка определят на стратегической сессию с участием барнаульцев, представителей экспертного сообщества и общественных организаций.
18:43:01 10-08-2023
запретить собак,а то все загадят
21:15:33 10-08-2023
Как на нагорном кладбище?
22:40:55 10-08-2023
гость (18:43:01 10-08-2023) запретить собак,а то все загадят... организовать специальную огороженную собачью площадку, она необходима
12:02:07 11-08-2023
Гость (22:40:55 10-08-2023) организовать специальную огороженную собачью площадку, она н... а убирать с нее , простите, продукты жизнедеятельности кто будет?
11:57:04 11-08-2023
Нет, надо наставить в паке беседок и круглосуточно жарить шашлыки и слушать дерьмузыку. Чем это этот парк лучше "Эдельвейса" и "Арлекино"?
13:43:36 11-08-2023
А почему господин Антон Шеломенцев считает, что в ненагорной центральной части Барнаула живут люди другого сорта, предлагая им гулять по шумной аллее проспекта Ленина? В центре нет парка и его там уже негде поместить. Лишь пешеходный проспект Социалистический можно обустроить как прогулочный комфортный маршрут достаточной протяженности. Обсудим и проголосуем?