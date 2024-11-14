В Алтайском крае спасли двух замерзших на озере лебедей

У птиц повреждены крылья

14 ноября 2024, 14:11, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В селе Баево из замерзающего озера спасли двух лебедей. Водоем покрылся тонким льдом и снегом, птицы не могли плавать. Об этом сообщили в Минприроды Алтайского края.

Сотрудники ведомства вместе с районной организацией охотников и рыболовов вызволили лебедей из водоема. Летом шесть птиц жили в протоке, которая не замерзла и сейчас, – там много рыбы. Четыре птицы улетели, а две не смогли подняться.

Чтобы поймать лебедей, их выгнали на лед. Одного окружили, а другого в загнали в камыши. Специалисты отметили, что птицы выглядят упитанными. Однако крылья у них вывернутые – возможно, это врожденные пороки.

Лебедей отправят в краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег" для лечения. После примут решение об их дальнейшей судьбе. Скорее всего, птиц перевезут в заказник "Лебединый".