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Первые лебеди-разведчики прилетели в бийский поселок Молодежный

Большая стая прилетит, когда уляжется снег и озера замерзнут

11 ноября 2024, 08:43, ИА Амител

В бийский поселок Молодежный 10 ноября прилетели первые лебеди, сообщается в паблике "Лебединая верность".

"Над рекой Бией и поселком кружат стайки из 10-13 птиц. Слышен клич лебединый, приветствуют нас. Скоро большая стая прилетит, как уляжется снег и озера замерзнут. А утки, как всегда, ничего не боятся", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре первые группы лебедей прилетели в заказник "Лебединый" на озере Светлое в Алтайском крае.

Бийск природа

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