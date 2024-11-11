Первые лебеди-разведчики прилетели в бийский поселок Молодежный
Большая стая прилетит, когда уляжется снег и озера замерзнут
11 ноября 2024, 08:43, ИА Амител
В бийский поселок Молодежный 10 ноября прилетели первые лебеди, сообщается в паблике "Лебединая верность".
"Над рекой Бией и поселком кружат стайки из 10-13 птиц. Слышен клич лебединый, приветствуют нас. Скоро большая стая прилетит, как уляжется снег и озера замерзнут. А утки, как всегда, ничего не боятся", – говорится в сообщении.
Напомним, в октябре первые группы лебедей прилетели в заказник "Лебединый" на озере Светлое в Алтайском крае.
Комментарии 0