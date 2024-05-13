Алтайские пожарные спасли рыбака, который упал и не смог встать
Мужчина хотел накопать червей, но сильно повредил ногу
13 мая 2024, 17:46, ИА Амител
Спасение рыбака / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Калманка Алтайского края пожарные спасли рыбака, которому не повезло еще до начала рыбалки, сообщили в МЧС региона.
Сельчанин спустился к реке и хотел накопать червей, но оступился на скользкой траве, упал и сильно повредил ногу. Прибывшие медики не смогли донести до машины мужчину и вызвали на помощь огнеборцев.
Впоследствии пострадавшего увезли в больницу. Спасательная операция завершилась успешно, добавили в ведомстве.
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