Алтайские пожарные спасли рыбака, который упал и не смог встать

Мужчина хотел накопать червей, но сильно повредил ногу

13 мая 2024, 17:46, ИА Амител

Спасение рыбака / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Калманка Алтайского края пожарные спасли рыбака, которому не повезло еще до начала рыбалки, сообщили в МЧС региона.

Сельчанин спустился к реке и хотел накопать червей, но оступился на скользкой траве, упал и сильно повредил ногу. Прибывшие медики не смогли донести до машины мужчину и вызвали на помощь огнеборцев.

Впоследствии пострадавшего увезли в больницу. Спасательная операция завершилась успешно, добавили в ведомстве.