В Алтайском крае спасли ротвейлера, который упал в колодец

Животное доставали из двухметровой ямы с помощью пожарных рукавов

07 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Спасение собаки / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае пожарные спасли собаку, которая провалилась в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне в Шипуновском районе.

Как сообщили в МЧС региона, в службу спасения обратился хозяин ротвейлера. Прибывшие пожарные решили доставать животное из двухметровой ямы при помощи пожарных рукавов – веревки в этом случае могли ему навредить. В итоге пока хозяин успокаивал испуганного пса, спасатели вытащили его из западни.

Ранее алтайские спасатели выручили многодетную семью из Монголии, которая застряла на Чуйском тракте в мороз.