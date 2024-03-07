Алтайские спасатели выручили жителей Монголии, застрявших на трассе в мороз
Многодетная семья ехала через Республику Алтай в Казахстан
07 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Спасатели помогли гражданам Монголии / Фото: МЧС России
В Алтайском крае спасатели выручили граждан Монголии, которые заглохли в 10-градусный мороз на заснеженной трассе.
Как рассказали в МЧС России, семья с тремя детьми, не владеющая русским языком, ехала через Республику Алтай в Казахстан, но в Троицком районе Алтайского края у иностранцев отказал автомобиль на Чуйском тракте.
На помощь выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части и эвакуировал машину в часть для ремонта. Женщину с детьми тем временем отвезли в пункт обогрева. Когда авто починили, семья поехала дальше.
09:14:40 07-03-2024
Накормили хоть? Или хоть чаем напоили? Монголы обязательно бы так сделали.
10:07:47 07-03-2024
Это те монголы, которые с татарами нам иго устраивали, аж 243 года ?
10:45:38 07-03-2024
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11:07:49 07-03-2024
Гость (10:45:38 07-03-2024) Из РА в Казахстан емть более короткая дорога. Странный маршр... Ронгольская разведка, однако