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Алтайские спасатели выручили жителей Монголии, застрявших на трассе в мороз

Многодетная семья ехала через Республику Алтай в Казахстан

07 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Спасатели помогли гражданам Монголии / Фото: МЧС России
Спасатели помогли гражданам Монголии / Фото: МЧС России

В Алтайском крае спасатели выручили граждан Монголии, которые заглохли в 10-градусный мороз на заснеженной трассе.

Как рассказали в МЧС России, семья с тремя детьми, не владеющая русским языком, ехала через Республику Алтай в Казахстан, но в Троицком районе Алтайского края у иностранцев отказал автомобиль на Чуйском тракте.

На помощь выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части и эвакуировал машину в часть для ремонта. Женщину с детьми тем временем отвезли в пункт обогрева. Когда авто починили, семья поехала дальше.

Алтайский край спасение людей

Комментарии 4

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Гость

09:14:40 07-03-2024

Накормили хоть? Или хоть чаем напоили? Монголы обязательно бы так сделали.

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Гость

10:07:47 07-03-2024

Это те монголы, которые с татарами нам иго устраивали, аж 243 года ?

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Гость

10:45:38 07-03-2024

Из РА в Казахстан емть более короткая дорога. Странный маршрут через Троицкое...

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Гость

11:07:49 07-03-2024

Гость (10:45:38 07-03-2024) Из РА в Казахстан емть более короткая дорога. Странный маршр... Ронгольская разведка, однако

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