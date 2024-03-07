Алтайские спасатели выручили жителей Монголии, застрявших на трассе в мороз

Многодетная семья ехала через Республику Алтай в Казахстан

07 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Спасатели помогли гражданам Монголии / Фото: МЧС России

В Алтайском крае спасатели выручили граждан Монголии, которые заглохли в 10-градусный мороз на заснеженной трассе.

Как рассказали в МЧС России, семья с тремя детьми, не владеющая русским языком, ехала через Республику Алтай в Казахстан, но в Троицком районе Алтайского края у иностранцев отказал автомобиль на Чуйском тракте.

На помощь выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части и эвакуировал машину в часть для ремонта. Женщину с детьми тем временем отвезли в пункт обогрева. Когда авто починили, семья поехала дальше.