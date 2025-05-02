В России автомобили могут подорожать на 30%
С 1 мая ввели новую формулу расчета утильсбора
02 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Автомобили в России могут подорожать на 20–30% из-за новых правил расчета утильсбора, заявил в беседе с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.
"Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС", – пояснил юрист.
Отныне в формуле будет учитываться средняя цена автомобиля из справочника Минпромторга. Формула расчета будет следующей: к базовой ставке утильсбора добавят разницу в стоимости машины в ЕАЭС и в России, а затем все это помножат на 0,5. Если автомобиля не окажется в перечне Минпромторга, то сумма сбора увеличится в три раза.
Например, раньше на границе в Киргизии иногда удавалось ощутимо снизить стоимость автомобиля по сравнению с его реальной рыночной ценой. Теперь же, по словам эксперта, если человек по каким-то причинам заплатит в Киргизии за автомобиль две тысячи евро, а в справочнике рыночная цена составляет 12 тысяч евро, ему придется платить разницу.
Напомним, данные изменения коснутся лишь юрлиц и тех, кто ввозит машины в страну для перепродажи. Но эксперты убеждены, что нововведение в ближайшее время скажется на всем рынке. Ожидается, что автомобили из Европы станут еще дороже.
12:15:25 02-05-2025
Пони лошадки вверблюды ослики ешаки... Транспорт будущего!
12:16:10 02-05-2025
Забота которую реально может ощутить практически каждый. Не слово, а дело!
12:22:50 02-05-2025
Там и про рост тарифов на электроэнергию на 12,6 процентов сегодня написали.
Вчера написали ,что подняли стоимость проезда. Писали, что инфляция в крае опережает инфляцию в России.
В крае будут поднимать зарплату или опять в конце таблицы по средней зарплате так и будем?
13:43:38 02-05-2025
Гость (12:22:50 02-05-2025) Там и про рост тарифов на электроэнергию на 12,6 процентов с... Ещё вчера писали, что пробка в горный Алтай от Новоалтайска, в два ряда. Бедные, без машин поехали излишки тратить. Нас похоже умышленно пугают, какой то интерес видимо в этом есть.
16:34:57 02-05-2025
Гость (12:22:50 02-05-2025) Там и про рост тарифов на электроэнергию на 12,6 процентов с... Кто конкретно должен поднять зарплату? Идёшь к руководителю и просишь поднять.
17:34:37 02-05-2025
Гость (16:34:57 02-05-2025) Кто конкретно должен поднять зарплату? Идёшь к руководителю ...
Исходя из Ваших рассуждений, только в Алтайском крае не просят руководителей поднять зарплату. В других регионах зарплата порядком выше.
Выпросили)))?
И учителю надо выпрашивать?
12:32:32 02-05-2025
За что боролись (голосовали) ,на то и напоролись. Только вот мне обидно-я по другому думал и поступал. Земляки, Вам сказки не надоело слушать и верить в них? Не смешно уже очень давно.
12:41:01 02-05-2025
сгниют значит
15:51:58 02-05-2025
А были какие-то сомнения?
16:05:08 02-05-2025
очень хорошо, как по мне. от этих *оповозок уже не протолкнуться и дышать нечем. предлагаю на 100% повысить цену и пусть машину берет тот, кому она действительно нужна, а не на соседнюю улицу за хлебом съездить с ожирением 3 степени.
16:54:10 02-05-2025
Элен без ребят (16:05:08 02-05-2025) очень хорошо, как по мне. от этих *оповозок уже не протолкну... Так причина-то, может, не в количестве "*оповозок", а в неприспособленности города Барнаула для комфортной жизни?
21:28:11 02-05-2025
Элен без ребят (16:05:08 02-05-2025) очень хорошо, как по мне. от этих *оповозок уже не протолкну... Дело скорее не в булошной.., работаем за тридевять земель и на своей лошадке дешевле, чем на общественном.
17:43:10 02-05-2025
Гость (13:43:38 02-05-2025) Ещё вчера писали, что пробка в горный Алтай от Новоалтайска,... В понедельник друзья из Тюмени на трёх машинах рванули в Горный на отдых. Думаю, в этой очереди большинство из других регионов.
19:15:14 02-05-2025
Ты, наверное, сам ездиешь за хлебом. Не сравнивай себя с другими. То, что машина роскошь в России это понятно.
20:24:26 02-05-2025
утильсбор за утиль...