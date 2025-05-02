В России автомобили могут подорожать на 30%

С 1 мая ввели новую формулу расчета утильсбора

02 мая 2025, 12:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Автомобили в России могут подорожать на 20–30% из-за новых правил расчета утильсбора, заявил в беседе с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.

"Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС", – пояснил юрист.

Отныне в формуле будет учитываться средняя цена автомобиля из справочника Минпромторга. Формула расчета будет следующей: к базовой ставке утильсбора добавят разницу в стоимости машины в ЕАЭС и в России, а затем все это помножат на 0,5. Если автомобиля не окажется в перечне Минпромторга, то сумма сбора увеличится в три раза.

Например, раньше на границе в Киргизии иногда удавалось ощутимо снизить стоимость автомобиля по сравнению с его реальной рыночной ценой. Теперь же, по словам эксперта, если человек по каким-то причинам заплатит в Киргизии за автомобиль две тысячи евро, а в справочнике рыночная цена составляет 12 тысяч евро, ему придется платить разницу.

Напомним, данные изменения коснутся лишь юрлиц и тех, кто ввозит машины в страну для перепродажи. Но эксперты убеждены, что нововведение в ближайшее время скажется на всем рынке. Ожидается, что автомобили из Европы станут еще дороже.