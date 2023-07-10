В Алтайском крае стали чаще заключать браки

Чаще всего в 2022 году женились пары в возрасте 20–34 лет

10 июля 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году в Алтайском крае зарегистрировали 15,7 тысячи браков, что на 2,4 тысячи больше, чем за год до этого, пишет "БР" со ссылкой на Алтайкрайстат.

Чаще всего в брак вступали мужчины и женщины в возрасте 20–34 лет. Среди граждан старше 60 лет союз оформили 598 мужчин и 383 женщины.

Также отмечается, что в 2022 году в крае родились 17,6 тысячи детей, из которых 36,4% были первенцами. 76% новорожденных появились на свет в зарегистрированном браке.

Ранее депутаты Госдумы предложили доплачивать россиянам за продолжительный брак.