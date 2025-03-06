В Алтайском крае стали производить меньше мяса и больше яиц

Регион все еще остается лидером по объемам производства мяса и молока в Сибири

06 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2024 году в хозяйствах Алтайского края до 98,4% от уровня 2023 года сократилось производство скота и птицы на убой. Снизилось и производство молока – до 96,1%. Однако "выпуск" яиц, напротив, увеличился на 4,7%, сообщает "Атмосфера".

"Тем не менее по объемам производства и мяса, и молока регион остается лидером в Сибири", – говорится в материале.

Так, в 2024 году в Алтайском крае было произведено 258,5 тысячи тонн скота и птицы на убой, тогда как в Новосибирской области – 240,9 тысячи тонн. В других регионах СФО этот показатель не превышает 200 тысяч тонн в год.

Алтайский край удерживает первое место в Сибири по производству молока – более одного миллиона тонн. На втором месте находится Новосибирская область – 854,6 тысячи тонн, на третьем – Красноярский край (600,7 тысячи тонн), уточняет Новосибирскстат.

По выпуску яиц край уступает только Кемеровской области. В Кузбассе в прошлом году произведено 1 319,5 млн штук, тогда как в Алтайском крае – 1 181,8 млн штук.