В Алтайском крае стало меньше избирателей

За полгода их число уменьшилось на 4368 человек

11 июля 2024, 20:50, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/99109

Избирательная комиссия Алтайского края сообщила, что по состоянию на 1 июля 2024 года в регионе зарегистрировано 1 752 192 избирателя. На 1 января текущего года количество избирателей в крае составляло 1 756 560 человек, то есть за полгода число избирателей уменьшилось на 4368 человек, пишет "Атмосфера".

Сокращение числа избирателей может привести к тому, что на выборах в Государственную Думу в 2026 году Алтайский край потеряет один из четырех одномандатных округов.

В Барнауле на 1 июля 2024 года правом голоса обладали около 530 тысяч человек. Больше всего избирателей зарегистрировано в Индустриальном районе – 192 478 человек, а также в Ленинском районе – 102 413 человек. Меньше всего избирателей в Октябрьском районе – 63 600 человек и в Железнодорожном районе – 71 531 человек.

В других крупных городах Алтайского края численность избирателей составляет:

– Бийск – 155 430 человек;

– Рубцовск – 92 878 человек;

– Новоалтайск – 59 553 человека.