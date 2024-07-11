В Алтайском крае стало меньше избирателей
За полгода их число уменьшилось на 4368 человек
11 июля 2024, 20:50, ИА Амител
Избирательная комиссия Алтайского края сообщила, что по состоянию на 1 июля 2024 года в регионе зарегистрировано 1 752 192 избирателя. На 1 января текущего года количество избирателей в крае составляло 1 756 560 человек, то есть за полгода число избирателей уменьшилось на 4368 человек, пишет "Атмосфера".
Сокращение числа избирателей может привести к тому, что на выборах в Государственную Думу в 2026 году Алтайский край потеряет один из четырех одномандатных округов.
В Барнауле на 1 июля 2024 года правом голоса обладали около 530 тысяч человек. Больше всего избирателей зарегистрировано в Индустриальном районе – 192 478 человек, а также в Ленинском районе – 102 413 человек. Меньше всего избирателей в Октябрьском районе – 63 600 человек и в Железнодорожном районе – 71 531 человек.
В других крупных городах Алтайского края численность избирателей составляет:
– Бийск – 155 430 человек;
– Рубцовск – 92 878 человек;
– Новоалтайск – 59 553 человека.
22:32:01 11-07-2024
Да какая разница! Всё равно ничего не меняется, а если меняется, только к худшему...Становится меньше не только избирателей, но и детей, это страшно.