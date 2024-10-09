В Алтайском крае стало на тысячу меньше юридических лиц

При этом число индивидуальных предпринимателей увеличилось

09 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Бизнес / Фото: pxhere.com/ru/photo/596254

С начала текущего года в Алтайском крае произошло сокращение числа юридических лиц. На данный момент в регионе зарегистрировано 38 тысяч таких организаций, сообщает Business FM Барнаул.

На коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю обсудили динамику регистрации новых юридических лиц. Было отмечено снижение этого показателя, а также увеличение числа индивидуальных предпринимателей. С января по сентябрь текущего года их число выросло почти на 4,5%, превысив отметку 54 тысячи.

В то же время самозанятых, которые появились в России только в 2020 году, в нашем регионе уже 142 тысячи. Это почти в два раза больше, чем индивидуальных предпринимателей и других организаций, зарегистрированных в Реестре субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края.

Сегодня предприниматели должны учитывать и присутствие иностранных игроков на российском рынке. Из-за санкций западных стран из России ушли сотни компаний, но есть и обратная тенденция – иностранные фирмы регистрируются в России. По данным аналитического агентства "СПАРК-Интерфакс", лидером на рынке стал Китай, обогнав прошлогоднего чемпиона – Беларусь.

Среди новых регистраций китайские компании составляют 34% – почти 200 предприятий в месяц. Этот показатель в четыре раза больше, чем три года назад.