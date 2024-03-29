В Алтайском крае стартовал прием документов на статус социального предприятия

Рассказываем, как и куда алтайские предприниматели могут подать документы

29 марта 2024, 11:14, ИА Амител

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В Алтайском крае с каждым годом увеличивается число компаний, которые имеют социальный статус. В 2022 году их было около сотни, а в 2023-м – уже почти 140. Сколько будет в 2024 году, станет известно после подачи документов на получение или подтверждение статуса. Процесс оформления стартовал в регионе в марте. О том, как получить статус социального предприятия и зачем это нужно, рассказываем далее.

Что такое социальное предприятие?

К социальному предприятию относятся организации, осуществляющие деятельность по одной из четырех категорий:

Организация трудоустраивает социально уязвимых граждан (люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные родители, пенсионеры и т.д.) и создает для их работы все необходимые условия. Компания реализует товары и услуги, произведенные социально уязвимыми категориями граждан. Организация оказывает услуги для пенсионеров, инвалидов, сирот и других социально незащищенных граждан. Например, это пансионаты для пожилых, службы бытовых услуг, а также медицинские учреждения. Деятельность компании направлена на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование и оздоровление детей и прочее. Это танцевальные и языковые школы, досуговые, психологические и образовательные центры, бассейны и другие. На данный момент в Алтайском крае именно такие организации чаще всего имеют статус социального предприятия.

То есть, социальный бизнес направлен на улучшение жизни людей, которым в силу обстоятельств сложнее или невозможно найти работу, а также тех, кто нуждается в поддержке и заботе.

Зачем нужен такой статус?

В Алтайском крае, как и во всей стране, существует ряд мер государственной поддержки бизнеса, в том числе и социального в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Меры господдержки в регионе:

льготные кредиты и микрозаймы по сниженным процентным ставкам;

налоговые льготы для определенных видов деятельности;

финансовая поддержка в виде грантов и субсидий;

консультации по различным вопросам: от маркетинга до бухгалтерского учета;

обучение, тренинги, мастер-классы от экспертов бизнеса;

маркетинговые услуги, направленные на продвижение и развитие проектов.

Обо всех мерах господдержки можно узнать в Алтайском фонде МСП (Центр "Мой бизнес").

Кстати, в Алтайском крае в 2024 году запланировано несколько мероприятий для популяризации социального предпринимательства:

25 мая в парке "Изумрудный" пройдет фестиваль "Бизнес в деле". Для участников и гостей проведут мастер-классы и другие развлечения.

С 1 по 3 июня на платформе ярмаркадетства.рф пройдет онлайн-ярмарка детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства". Там представители компаний, производящих товары и услуги для детей, расскажут о себе и организуют продажи со скидкой 30-50%.

28 июня пройдет фестиваль социальных предпринимателей края "Лучше всех", на котором компании так же смогут рассказать о своих услугах, провести мастер-классы, конкурсы и обменяться опытом.

Как подать документы?

Вариантов несколько. Первый – обратиться в Центр "Мой бизнес" на Мало-Тобольской, 19 в Барнауле. Это можно сделать лично, по бесплатному номеру телефона 8-800-222-83-22 (доб. 207), либо по электронной почте aciss@bk.ru.

Второй вариант – через цифровую платформу мсп.рф в разделе "Меры поддержки". Решение будет принимать управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в течение 30 дней.

Чтобы стать социальным предприятием надо:

быть субъектом малого и среднего предпринимательства;

быть зарегистрированным в Алтайском крае как предприниматель;

осуществлять свою деятельность не позднее, чем с 2023 года.

Также при формировании заявки на получение статуса необходимо подать сведения о деятельности за прошедший календарный год.

Статус необходимо подтверждать ежегодно.