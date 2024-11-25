В Алтайском крае стартовал проект в поддержку жертв ДТП

Цель – рассказать о положенных пострадавшим в ДТП страховых выплатах и вдохновить людей вести активную жизнь после получения травмы

25 ноября 2024, 13:35, ИА Амител

Проект в поддержку жертв ДТП / Фото предоставлено партией "Новые люди"

17 ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. К этому событию некоммерческая организация "Ассоциация аджастеров" под руководством Ольги Писановой запустила просветительский проект "Страховые выплаты, о которых должен знать каждый". Его цель – рассказать о страховых выплатах, которые положены пострадавшим в ДТП, и вдохновить людей вести активную жизнь после получения травмы в ДТП.

Проект предполагает несколько направлений: просветительскую деятельность среди населения, благотворительную и юридическую помощь.

Автор проекта Ольга Писанова рассказала, что одна из основных проблем пострадавших в ДТП – банальное незнание своих страховых гарантий и прав.

"В рамках акции "Жизнь после ДТП" мы сняли истории в четырех городах России, а также в Испании и Турции, чтобы показать, что жизнь после аварии может быть активной и что важную роль в восстановлении играют страховые выплаты, о которых участники фильма не знали. Чтобы найти этих героев, мы отсмотрели сотни хештегов в социальных сетях и обнаружили, что проблема гораздо масштабнее, чем многие могли подумать", – рассказывает Ольга Писанова.

Проект в поддержку жертв ДТП / Предоставлено партией "Новые люди"

Фильм с историями участников ДТП показали на круглом столе, который прошел 21 ноября в Барнауле. На нем присутствовали представители отделения пропаганды безопасности дорожного движения, следственных органов, адвокатской палаты, страховых компаний, соцзащиты, Министерства образования, Министерства здравоохранения и других ведомств. Во встрече принял участие депутат Барнаульской гордумы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

Участники встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются люди, пострадавшие в ДТП, и пути их решения. Эксперты рассмотрели возможность проработки инициатив по внесению законодательных изменений, чтобы информация о выплатах пострадавшим была более доступной.

Региональное отделение партии "Новые люди" стало партнером программы.

"Сегодня на круглом столе мы договорились создать дорожную карту по дальнейшему продвижению проекта с участием разных ведомств. Партия "Новые люди" примет активное конструктивное участие и в разработке этой дорожной карты, и в продвижении проекта в целом. Мы считаем, что он крайне социально значим. Наша основная цель – сделать так, чтобы простым и понятным языком людям была донесена информация о тех гарантиях, которые у них есть в случае, если они стали участниками аварии", – отметил Никита Федюнин.

Организаторы продолжат развивать проект и планируют сделать акцию "Жизнь после ДТП" ежегодной.