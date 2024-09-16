Партия "Новые люди" помогает животным из приюта найти дом

Всем желающим предложили выбрать для себя четвероногого друга

16 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Акция помощи бездомным животным / Фото: партия "Новые люди"

Региональное отделение партии "Новые люди" в Алтайском крае совместно с зоозащитным движением "Мы в ответе за них" запустили акцию помощи бездомным животным. Партийцы с волонтерами помогают пристраивать питомцев из приюта "Ласка".

Мы в ответе за тех, кого приручили

Организаторы акции провели фотосессию питомцев из приюта и приглашают всех желающих выбрать для себя четвероногого друга. Для организаторов это не первое подобное мероприятие. Весной активисты партии проводили такую акцию совместно с приютом "Бусинка". Тогда милые фото четвероногих постояльцев приюта появились на баннерах краевой столицы и во многих городских сообществах в социальных сетях. Благодаря акции несколько питомцев из приюта нашли заботливых хозяев.

"Наша добрая акция нашла отклик у людей, поэтому решили повторить. Мы убеждены, что каждый бездомный питомец заслуживает любовь и заботу. Ведь мы, люди, в ответе за тех, кого приручили", – отмечает активист движения "Мы в ответе за них" Михаил Сенчуров.

Делать добро – просто

Зоозащитное движение "Мы в ответе за них" появилось после внесения партией "Новые люди" в Госдуму законопроекта о гуманном отношении к животным и запрете животных в цирках. В рамках движения волонтеры и активисты партии организуют активные мероприятия, направленные на популяризацию ответственного отношения к животным и их устройство в добрые руки.

В Алтайском крае движение набирает обороты. Весной волонтеры организовали зоосубботник в барнаульском приюте "Ласка", а депутаты городской думы Барнаула от партии "Новые люди" совместно с экспертами приняли участие в круглом столе на тему гуманного обращения с безнадзорными животными.

Планы у участников проекта большие

"Продолжим и дальше помогать приютам. Мы регулярно передаем им корма, лекарства, оказываем помощь в выгуле питомцев. Наша цель – привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и помочь приютам в их нелегком деле", – говорит Михаил Сенчуров.

Активисты приглашают всех неравнодушных присоединиться к движению. Для этого работает телеграм-бот, в котором можно не только присоединиться к движению, но и сообщить о факте жестокого обращения с животными. Бот работает по ссылке: https://t.me/ADMGrW_bot.