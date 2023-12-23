В Алтайском крае стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
Подписи принимают до 25 января
23 декабря 2023, 15:10, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
В Барнауле стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщили в реготделении Народного фронта.
Сбор начался 23 декабря и продлится до 25 января.
Принимают подписи с 10:00 до 18:00 по ул. Анатолия, 97, этаж 4. С собой нужно взять паспорт.
23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился на ул. Пушкина, 62.
15:15:52 23-12-2023
- "Если гора не идет к Магомету, то Магомет с паспортом пойдет к горе"
16:13:56 23-12-2023
А списки эти, после перевыборов Путина уничтожат таки, или нет ???
16:53:38 23-12-2023
Всем давно понятно кто станет Президентом. Может 33,2 млрд отдать больным детям,а не СМС-ками скидываться?
18:01:27 23-12-2023
ну вот и шуруйте те, у кого "я за него не голосовал и знакомых таких нет" и считайте сколько народу пойдет.
19:10:33 23-12-2023
Гость (18:01:27 23-12-2023) ну вот и шуруйте те, у кого "я за него не голосовал и знаком... 146% вас таких
19:18:02 23-12-2023
Гость (19:10:33 23-12-2023) 146% вас таких... да ты же мамкина Олёша. обделалась дитачка, когда отправили информацию искать? p.s. Олёша это не имя, это диагноз.
19:53:43 23-12-2023
Гость (18:01:27 23-12-2023) ну вот и шуруйте те, у кого "я за него не голосовал и знаком... зачем считать мертвые души? на выборы Путина придут 20 % калек, из которых 98 % за него
22:04:12 23-12-2023
Гость (19:53:43 23-12-2023) зачем считать мертвые души? на выборы Путина придут 20 % кал... Ну дык остальным 80 кто мешает прийти и проголосовать против?
22:09:40 23-12-2023
Гость (22:04:12 23-12-2023) Ну дык остальным 80 кто мешает прийти и проголосовать против... это надо жопу с дивана поднять, а в интернете кричать намного проще.
07:57:06 24-12-2023
Гость (22:04:12 23-12-2023) Ну дык остальным 80 кто мешает прийти и проголосовать против... Никто не мешает. Это показатель, насколько народ доверяет институту "выборы". Голосуй не голосуй - всё равно получишь Путина
08:24:43 24-12-2023
Гость (22:04:12 23-12-2023) Ну дык остальным 80 кто мешает прийти и проголосовать против... Придут 80 и у Памфиловой в итоге будут за. Сколько раз ты выигрывал у наперсточников в жизни? Где, такие дремучие дубы живут?
20:36:17 23-12-2023
Гость (18:01:27 23-12-2023) ну вот и шуруйте те, у кого "я за него не голосовал и знаком... Вы такой агрессивный,так ради любопытства,проблемы в семье или на работе?
22:04:57 23-12-2023
гость (20:36:17 23-12-2023) Вы такой агрессивный,так ради любопытства,проблемы в семье и... а вы по жизни недалекий или только вечером в интернете? я предлагаю, тем кто за путина не голосует и знакомые такие же, сходить и посмотреть, на тех кто голосует за путина. но вы своей пятой точкой разглядели у меня проблемы. боюсь вас разочаровать, но у меня все хорошо и на работе и в семье. вы не терзайте себя за это, это не ваша недоработка, это все от меня зависит. p.s. никогда не голосовал ни за ельцина ни за путина. всегда свой голос отдавал за жириновского. сейчас не знаю за кого буду голосовать
23:00:02 23-12-2023
Гость (22:04:57 23-12-2023) а вы по жизни недалекий или только вечером в интернете? я пр... если бы вы были такой далекий,вы бы понимали простую вещь,которая видна даже не вооруженным взглядом,а не кидались на людей проявляя свою агрессию,и если вы беспричинно агрессивны,значит у вас что то не в порядке и вы даже боитесь в этом признаться
08:59:35 24-12-2023
гость (23:00:02 23-12-2023) если бы вы были такой далекий,вы бы понимали простую вещь,ко... а с вами наверное в реальности совсем весело общаться. я направил людей самостоятельно сделать хоть что то и я же агрессивный? ваша логика в ее полном отсутствии? хорошо, не ходите, но и не кричите потом из каждого утюга, что вы ни разу не видели людей которые голосуют за путина.
18:19:00 24-12-2023
Гость (08:59:35 24-12-2023) а с вами наверное в реальности совсем весело общаться. я нап... попробуйте умерить свою агрессию и здраво задуматься-почему наш новый-старый президент так уверен в своей победе и почему люди не идут на выборы,не поверите,ответ будет одинаковый-попробуйте его назвать
19:00:25 23-12-2023
Редакция сходите пофотайте что ли, интересно посмотреть.
19:18:48 23-12-2023
Гость (19:00:25 23-12-2023) Редакция сходите пофотайте что ли, интересно посмотреть.... шуруй и смотри. цаца нашлась. жопу поднять не в состоянии...
09:48:47 24-12-2023
"Свобода слова" голосуйте хоть за кого .Одно в обществе стало очень заметно и это провал нашего правительства в отношении пенсионеров России ,а на самом деле (на минуточку )их только у нас в городе почти 40 % от всего населения . Многие из пожилых людей к сожалению не доедают и страдают от нехватки лекарств по банальной причине не хватки пенсии . Соотношение пенсий депутатов (от народа) кратно превышает пенсионные выплаты простых пенсионеров.Обещания льются со всех сторон о прекрасной перспективе уровня жизни (замете уже почти 20 лет) и ничего . Свобода слова друзья бывает тоже не свободной. Однако.
20:25:03 25-12-2023
гость (09:48:47 24-12-2023) "Свобода слова" голосуйте хоть за кого .Одно в обществе стал... Спасибо за заботу.Только чего же так далеко с претензией по поводу низких доходов тянуться? Не стесняйтесь,начинайте смело с губернатора нашего края.Заодно и медицину не забудьте упомянуть,и ЖКХ,куда немалая сумма с пенсий летит,причем больше всего по поводу хреновой работы упомянутых.Смешно через голову "барина " ждать ,чтоб рассудил.
10:16:54 24-12-2023
Люди голосуют не за кого то , а за что то.А мы за что голосуем? За справедливость - в эту фразу все включено.Здесь надо подумать а все ли справеливо в нашем обществе.Вот, вот у нас по многим параметрам провал .
11:02:45 24-12-2023
А больше нет выбора кроме Путина. На сегодня только он герой нашегт времени.Хорошо что есть этот чат где можно т.с.выразить некую свободу слова.Спасибо этому сайту и его админу в отличие от некоторых.
13:03:58 24-12-2023
Это первый случай, когда на выборы не пойду. КПРФ могла бы иметь шансы, если бы года два назад выдвинули кандидата и вели работу. Но, это не при Зюганове. Коммуняки объедки со стола доедают и счастливы. А в цирке имени Владимира Владимировича участвовать желания нет.
13:03:33 25-12-2023
Асе уже посчитано и решено. Что должно быть украдено- украдено. Что предстоит провернуть-провернется. Нервы надо беречь. Тем паче с нашей медициной.