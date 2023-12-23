В Алтайском крае стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Подписи принимают до 25 января

23 декабря 2023, 15:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В Барнауле стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщили в реготделении Народного фронта.

Сбор начался 23 декабря и продлится до 25 января.

Принимают подписи с 10:00 до 18:00 по ул. Анатолия, 97, этаж 4. С собой нужно взять паспорт.

23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился на ул. Пушкина, 62.