Заявления будут принимать от родителей будущих первоклассников, не проживающих на территории, за которой закреплена желаемая школа

06 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений. Как сообщает Министерство образования региона, она продлится до 5 сентября.

Во время первого этапа от родителей было подано 21 547 заявлений о зачислении их детей в школы. Во время второго этапа будут принимать заявления от родителей будущих первоклассников, не проживающих на территории, за которой закреплена школа.

"Подать заявления можно будет в электронном виде через портал "Госуслуги", а также через образовательную организацию, которую выбрали для обучения своего ребенка", – отмечает начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Наталья Полосина.

На втором этапе будущих первоклассников зачисляют в порядке очередности, поэтому дата подачи заявления имеет значение. Льготы на этом этапе не действуют.