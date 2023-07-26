По словам Виктора Томенко, некоторые угодья страдают из-за засухи

26 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае стартовала уборочная кампания, сообщил губернатор Виктор Томенко. По его словам, хозяйства собрали уже больше 400 тонн зерна нового урожая.

"Например, в Троицком районе убрали лен-долгунец с площади 500 гектаров. В Баевском, Хабаровском и других районах обмолотили первые сотни гектаров озимых зерновых. Параллельно сельхозпроизводители региона проводят выборочный обмолот ранних яровых зерновых и зернобобовых", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также добавил, что посевная площадь в этом году сохранилась на уровне прошлого – 5,4 млн га. Кроме того, в Алтайском крае идет кормозаготовительная кампания: собрали 23% от необходимого количества сена и 36% – сенажа.

При этом Томенко отметил, что территории степной зоны испытывают трудности с заготовкой кормов. По поручению губернатора туда выехали специалисты краевого Минсельхоза, чтобы оценить последствия засухи на кормовых угодьях и обеспеченность кормами.

"В сложных ситуациях будем рассматривать варианты поддержки животноводческих хозяйств, чтобы дать им дополнительные возможности пополнить фонд кормов", – заключил Томенко.

Ранее источник amic.ru сообщил, что режим чрезвычайной ситуации могут ввести в нескольких районах Алтайского края из-за засухи.