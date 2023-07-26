В Алтайском крае решается вопрос о введении режима ЧС из-за засухи

Судя по космоснимкам, в плохом состоянии находятся 13% от всех полей в регионе

26 июля 2023, 08:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) могут ввести в нескольких районах Алтайского края из-за сложных агрометеорологических условий, об этом amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. В соседней Новосибирской области на всей ее территории режим ЧС из-за жары начал действовать с 11 июля. В Алтайском крае, где в плохом состоянии находятся 13% от всех полей, решение будет принято в ближайшие дни. Подробнее об этом читайте на amic.ru.

Где могут в Алтайском крае ввести режим ЧС?

Режим ЧС из-за засухи в Алтайском крае могут ввести в Кулундинском и Табунском районах, где из-за природных аномалий пострадала большая часть посевов. По данным источника amic.ru, с рабочим визитом сюда 26 июля прибудет комиссия, в которую вошел заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края по растениеводству Николай Халин. Эту информацию нашему информагентству подтвердил и начальник управления сельского хозяйства администрации Кулундинского района Сергей Дробышев.

"По итогам ее работы примут решение, будет ли введен режим ЧС и смогут ли крестьяне рассчитывать на господдержку. Но ситуация у нас критическая, такой засухи не было с 2012 года. Выгорели не только поля, но и вся трава. Скотину кормить вообще нечем", – сообщил источник.

Вероятно, что режим ЧС могут объявить и в Немецком районе. Представители его администрации, а также власти Кулундинского района уже собирают необходимые для этого справки.

"Администрации Кулундинского и Немецкого районов обратились к нам за справками, подтверждающими сложившиеся неблагоприятные агрометеорологические условия на их территории для объявления режима ЧС", – рассказала amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова.

Отметим, что неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития растений из-за аномальной жары и дефицита осадков в этом году сложились и в Новосибирской области. Здесь режим ЧС в начале июня ввели в девяти районах, еще в шести – режим повышенной готовности. А с 11 июля режим ЧС ввели на территории всего региона, писал "Коммерсант".

Где в Алтайском крае посевы пострадали больше всего?

От жары, суховеев и недостатка осадков некоторые районы Алтайского края страдают уже два-три месяца. Так, хороших дождей в Славгороде не видели с третьей декады апреля. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое составляют менее 10 миллиметров. Кроме того, с 15 июня по 15 июля здесь фиксировалась еще и атмосферная засуха, сообщила Светлана Тарасова. В Ключах, Угловском и Родино осадков ждут с третьей декады мая. Такие погодные условия негативно отразились на состоянии посевов.

"В плачевном состоянии сейчас находятся 13% от всех полей в регионе, об этом свидетельствуют данные последних космоснимков. Но хуже всего обстоят дела с посевами в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны. О хорошей урожайности здесь говорить не приходится. В целом по краю она будет средней и ниже средней", – отмечает Светлана Тарасова.

В каких условиях аграрии Алтайского края проводили посевную?

Как ранее сообщал amic.ru, начало посевной кампании в 2023 году в Алтайском крае сдвинулось в среднем на неделю из-за природных аномалий. Прошедшие несколько раз за апрель снегопады и ночные заморозки до -12 градусов не позволили вывести в срок технику в поля. В середине мая в регион пришла жара: воздух прогревался до +28°С. А за ней ударили ночные заморозки: в травостое, на высоте 2-3 сантиметров от поверхности почвы, температура опускалась до -9°С. В начале июня в регионе установилась аномальная жара под +40°С, суховеи длились от трех до девяти дней. При этом осадков в некоторых районах не было совсем или их выпало ничтожно мало. Такие природные аномалии отразились на сельском хозяйстве.