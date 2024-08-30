В Барнауле прошел масштабный кастинг для фильма о войне
Попробовать свои силы пришло более 500 человек
30 августа 2024, 19:00, ИА Амител
В Барнауле завершился масштабный кастинг, ставший громким событием для региона. 27 и 28 августа он проходил в штабе общественной поддержки "Единой России". Более 500 человек, желающих прикоснуться к миру кино, приняли участие в отборе для короткометражного фильма "Степан", посвященного событиям Великой Отечественной войны. Актеров искала автор проекта "Народное кино Алтайского края" и режиссер Елена Хорошавцева.
Съемки картины, основанной на реальных историях жителей Алтая, запланированы в Курьинском и Шипуновском районах. Фильм станет подарком к 80-летию Победы. Его снимут с участием непрофессиональных актеров, что подчеркивает его народный характер.
"Это фильм о войне, любви, друзьях, дружбе и совести. В течение недели мы решим, кто будет сниматься в главных и второстепенных ролях. Всего в фильме будет задействовано около 40 актеров", – говорит режиссер.Елена Хорошавцева подчеркнула, что кастинг стал большим событием для Алтайского края, собрав как взрослых, так и детей, желающих попробовать себя в кино. По ее словам, помимо подбора актеров, для "Степана" создатели проекта стремятся сформировать базу интересных типажей, которой смогут воспользоваться коллеги из других регионов.
Руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких отметил, что партия активно поддерживает проекты, посвященные истории Великой Отечественной войны и судьбам земляков. Штаб общественной поддержки партии предоставил площадку для проведения кастинга, открыв двери всем желающим.
"Степан" станет третьим фильмом в рамках проекта "Народное кино Алтайского края". Ранее вышли картины "Маленький Миша" о детстве Михаила Калашникова и "Варежка", основанная на новелле алтайского журналиста Анатолия Муравлева "Матенина любовь". Проект реализуют при поддержке Росмолодежи. Следить за новостями проекта "Народное кино Алтайского края" можно на его странице во "ВКонтакте".
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