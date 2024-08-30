В Барнауле прошел масштабный кастинг для фильма о войне

Попробовать свои силы пришло более 500 человек

30 августа 2024, 19:00, ИА Амител

Кастинг / Фото: партия "Единая Россия"

В Барнауле завершился масштабный кастинг, ставший громким событием для региона. 27 и 28 августа он проходил в штабе общественной поддержки "Единой России". Более 500 человек, желающих прикоснуться к миру кино, приняли участие в отборе для короткометражного фильма "Степан", посвященного событиям Великой Отечественной войны. Актеров искала автор проекта "Народное кино Алтайского края" и режиссер Елена Хорошавцева.

Съемки картины, основанной на реальных историях жителей Алтая, запланированы в Курьинском и Шипуновском районах. Фильм станет подарком к 80-летию Победы. Его снимут с участием непрофессиональных актеров, что подчеркивает его народный характер.

"Это фильм о войне, любви, друзьях, дружбе и совести. В течение недели мы решим, кто будет сниматься в главных и второстепенных ролях. Всего в фильме будет задействовано около 40 актеров", – говорит режиссер.Елена Хорошавцева подчеркнула, что кастинг стал большим событием для Алтайского края, собрав как взрослых, так и детей, желающих попробовать себя в кино. По ее словам, помимо подбора актеров, для "Степана" создатели проекта стремятся сформировать базу интересных типажей, которой смогут воспользоваться коллеги из других регионов.

Кастинг фильма "Степан" / Фото: партия "Единая Россия"

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких отметил, что партия активно поддерживает проекты, посвященные истории Великой Отечественной войны и судьбам земляков. Штаб общественной поддержки партии предоставил площадку для проведения кастинга, открыв двери всем желающим.

"Степан" станет третьим фильмом в рамках проекта "Народное кино Алтайского края". Ранее вышли картины "Маленький Миша" о детстве Михаила Калашникова и "Варежка", основанная на новелле алтайского журналиста Анатолия Муравлева "Матенина любовь". Проект реализуют при поддержке Росмолодежи. Следить за новостями проекта "Народное кино Алтайского края" можно на его странице во "ВКонтакте".