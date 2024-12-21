В Алтайском крае столкнулись два автомобиля
Одна из машин угодила в кювет
21 декабря 2024, 18:01, ИА Амител
ДТП у Ребрихи / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
Два легковых автомобиля столкнулись в Алтайском крае 21 декабря, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По информации очевидца, ДТП случилось возле райцентра Ребриха.
На кадрах с места аварии видно, что один из поврежденных автомобилей стоит на трассе, а второй угодил в кювет.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли раненые, не уточняется.
Комментарии 0