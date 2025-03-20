Более тысячи населенных пунктов Алтая могут попасть в зону лесных пожаров в 2025 году

Также лесные пожары угрожают 82 детским лагерям

20 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

82 детских лагеря и 1079 населенных пунктов Алтайского края могут попасть в зону лесных пожаров в 2025 году. В ближайшие дни для всех территорий, которым грозит оказаться в зоне огня, разработают и утвердят паспорта безопасности. Как это поможет их защитить и что в Алтайском крае делают, чтобы уберечь леса от пожаров, рассказал замначальника краевого управления МЧС Андрей Нейман на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 18 марта.

"Мы своевременно будем принимать необходимые решения"

В Алтайском крае уже вся техника для тушения лесных пожаров подготовлена, утверждает замглавы Минприроды Алтайского края и начальник управления лесами Константин Николайченко. Россельхоз в 2025 году деньги на закупку нового оборудования не выделил. Зато в 2024-м регион на эти цели получил 72,7 млн рублей, на которые закупили 11 единиц лесопожарной техники, девять пожарных автомобилей, один автобус для доставки людей и пожарный модуль. Следующий транш край получит только в 2026-м.

По словам Николайченко, в этом году планируется усилить работу в южно-западной части Алтайского края, которая традиционно подвержена лесным пожарам. Так, в Угловском районе будет создана лесопожарная станция, в планах Минприроды оснастить пожарные наблюдательные пункты 15 видеокамерами, а также создать еще два водоема для заправки техники водой.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Число задействованных спутников для мониторинга обстановки из космоса в этом году выросло почти в полтора раза, и, как говорит Андрей Нейман, теперь информация может дойти до диспетчера за 35–50 минут, тогда как в 2024 году на это требовалось больше часа. В случае ухудшения погоды планируется организовать 49 временных противопожарных постов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил участникам совещания, что в 2024 году в регионе удалось сдержать лесные пожары. Удержать прошлогодние показатели будет сложно, однако к этому надо стремиться, сказал глава региона.

"Уверен, что мы своевременно будем принимать необходимые решения и не допустим происшествий в предстоящем пожароопасном сезоне. Комплекс мероприятий спланирован, есть группировка сил и средств. Межведомственное взаимодействие с современным привлечением и переброской сил и средств пожаротушения позволит нам оперативно принимать необходимые меры и обеспечить достаточный уровень защиты", – отметил Виктор Томенко.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Справка: Всего для охраны лесов в 2025 году выделено 128,2 млн рублей, сообщил замглавы Минприроды Алтайского края и начальник управления лесами Константин Николайченко. Для тушения пожаров планируется задействовать 1476 человек, 307 единиц пожарных автомобилей, 399 единиц техники различной модификации, а также 15 беспилотников.

"Ситуация неприемлема"

Андрей Нейман высказал опасения, что весной 2025 года будет много сухой растительности, которая помогает распространяться лесным пожарам. Поэтому необходимо убрать ее и мусор как в населенных пунктах, так и рядом с ними. Также "в максимально короткие сроки" необходимо восстановить минерализованные полосы и противопожарные барьеры, подчеркнул он.

Кроме того, Нейман напомнил и о нарушениях противопожарного режима. В 2024 году было составлено 540 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц. В 32 случаях выданные предписания до сих пор не выполнены. Традиционно среди основных нарушений: недостаточная ширина минерализованных полос, неочищенная территория населенных пунктов от сухой растительности и мусора, несанкционированные свалки, горючие отходы, отсутствие или неисправность систем оповещения и наружного противопожарного водоснабжения.

Лесной пожар / Фото: amic.ru

Сейчас в крае находится более 16 тысяч водоисточников (мест, откуда пожарные берут воду), но из них около полутора тысяч (около 9%) – в неисправном состоянии. Например, в селе Волчиха из 55 пожарных гидрантов работает только пять. В 261 населенном пункте водоисточников вообще нет.

"Ситуация неприемлема и не должна оставаться без внимания. Наиболее негативное положение дел – в сельской местности, где находится подавляющее большинство безводных участков", – подчеркнул он.

Чтобы решить проблему, требуется организовать пожарные водоемы объемом не менее 50 кубометров, естественные и искусственные водоисточники и площадки с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей, сказал Андрей Нейман.

Напомним, что в 2024 году за весь пожароопасный период в алтайских лесах ликвидировали 90 лесных пожаров – это три раза меньше, чем в 2023-м (276). Доля лесных пожаров, потушенных в течение суток после их обнаружения, составила 100% при плановом показателе 85,7–90%. Крупных пожаров алтайские пожарные вообще не допустили. За нарушение противопожарной безопасности к административной ответственности привлекли 108 человек.