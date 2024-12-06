В Алтайском крае супругам, прожившим полвека, заплатят 10 тысяч рублей
Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко
06 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о денежном поощрении супружеских пар, которые отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Как рассказал глава региона в Telegram-канале, речь идет о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.
Для получения выплаты потребуется подать соответствующее заявление в течение года в управление соцзащиты или МФЦ. Сделать это можно в течение года. Действовать приказ начнет с 1 января 2025-го.
"Для тех, кто отметил 50-летие совместной жизни раньше 2025 года, мы предусмотрели возможность также подать соответствующее заявление в срок до 30 июня", – добавил алтайский губернатор.
По оценкам Томенко, выплату в следующем году получат примерно 25 тысяч семей-долгожителей. Люди могут задать вопросы, которые у них остались, Минсоцзащиты – позвонить можно по телефону 8-800-100-00-01.
17:39:59 06-12-2024
А если прожили более 50 лет?
21:36:50 06-12-2024
Горожанин (17:39:59 06-12-2024) А если прожили более 50 лет?... И они тоже! Точно!
17:40:34 06-12-2024
А если больше 50 лет, например 60 - в указ непопадают?
21:37:43 06-12-2024
Гость (17:40:34 06-12-2024) А если больше 50 лет, например 60 - в указ непопадают? ... Попадают тоже, будьте уверены!
18:20:42 06-12-2024
А если они просто не живут уже вместе лет 30 как. а развод не оформляли? Как доказывать будут.
18:32:05 06-12-2024
Позорище!
19:07:26 06-12-2024
Забавно, че... Еще бы чупа-чупс подарили - большой! И мороженку.
19:36:03 06-12-2024
200 руб/год
19:47:03 06-12-2024
в других регионах давно выплачивают
19:47:18 06-12-2024
По чирику каждому из супругов или суммарно на обоих? А если 25 лет совместной жизни, на пятеру даже не рассчитывать?
20:07:24 06-12-2024
Относитесь к жизни с юмором.
21:07:56 06-12-2024
год за два и за вредность считается !!1
21:26:12 06-12-2024
Раздайте так. Нам всем приятно будет
21:40:54 06-12-2024
Могли бы и побольше дать, хотя б за каждый год по 1.000 р. Не так уж и много у нас таких прочных и долгих супружеских пар.
12:41:24 07-12-2024
Гость (21:40:54 06-12-2024) Могли бы и побольше дать, хотя б за каждый год по 1.000 р. Н... Тогда по карманам тырить меньше останется
22:45:02 06-12-2024
Бонус шикарный, ради таких денжищ есть смысл терпеть друг друга 50 лет, власть умеет мотивировать народ.)))
22:58:21 06-12-2024
Гость (22:45:02 06-12-2024) Бонус шикарный, ради таких денжищ есть смысл терпеть друг др... Мадам, а вы вообще зачем замуж выходили? Зачем терпите? Мамка/папка у жениха были при деньгах/связях? Раньше же про деньги к долговременной свадьбе и речи не вели. Сколько лет вы уже мучаетесь? И самое главное, почему?
01:50:24 07-12-2024
Гость (22:58:21 06-12-2024) Мадам, а вы вообще зачем замуж выходили? Зачем терпите? Мамк... Ну так и не платили бы тогда, зачем придумали этот бонус, для какой цели, естественно мотивировать людей чтобы не разводились, у нас же скрепы, хотите мотивировать людей так заплатите нормальные деньги и не смешите народ.
09:45:30 07-12-2024
Гость (01:50:24 07-12-2024) Ну так и не платили бы тогда, зачем придумали этот бонус, дл... Ну так вы, если 50 годиков совместно с мужем проживете, можете отказаться от выплаты или передать деньги в фонд мира или гринпис. И, кстати, вы готовы из за 10 тысяч мучатся полвека? Да вы мазохистка.
11:44:06 07-12-2024
Гость (09:45:30 07-12-2024) Ну так вы, если 50 годиков совместно с мужем проживете, може... Вот и именно не готовы, какой смысл тогда в этом бонусе.
17:45:23 07-12-2024
Гость (11:44:06 07-12-2024) Вот и именно не готовы, какой смысл тогда в этом бонусе.... Тогда почему вы еще замужем? Разводитесь и ни вам, ни вашему "ненаглядному" ни копейки не достанется из бюджета. Или боитесь, что вас под зад коленом в деревню вернут? А за сколько тысяч вы готовы мучатся 50 лет?
Нормальные люди живут 50 и более лет, не ожидая ничего от государства.
00:55:00 07-12-2024
Популизм- 10000:50=200 руб!.... два пакета молока))))) За каждый год....
11:34:53 07-12-2024
Гость (00:55:00 07-12-2024) Популизм- 10000:50=200 руб!.... два пакета молока))))) За ка... 2 пакета молока Х 50 лет = 100 пакетов молока, смотри не утони.
13:56:03 07-12-2024
Дорог не подарок- дорого внимание.
18:56:50 07-12-2024
Гость (13:56:03 07-12-2024) Дорог не подарок- дорого внимание. ... Здесь лишь - имитация внимания...
15:07:55 09-12-2024
Верно, позорище. Что такое 10 тыс сейчас? И почему в разных регионах разные цифры, разные люди, одни нужнее других?