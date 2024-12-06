В Алтайском крае супругам, прожившим полвека, заплатят 10 тысяч рублей

Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко

06 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о денежном поощрении супружеских пар, которые отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Как рассказал глава региона в Telegram-канале, речь идет о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.

Для получения выплаты потребуется подать соответствующее заявление в течение года в управление соцзащиты или МФЦ. Сделать это можно в течение года. Действовать приказ начнет с 1 января 2025-го.

"Для тех, кто отметил 50-летие совместной жизни раньше 2025 года, мы предусмотрели возможность также подать соответствующее заявление в срок до 30 июня", – добавил алтайский губернатор.

По оценкам Томенко, выплату в следующем году получат примерно 25 тысяч семей-долгожителей. Люди могут задать вопросы, которые у них остались, Минсоцзащиты – позвонить можно по телефону 8-800-100-00-01.