Томенко поручил распределить 540 млн рублей в "зависимости от потребностей людей"
Такое решение губернатор Алтайского края принял после работы с обращениями, поступившими на прямую линию
03 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Больше 540 млн рублей дополнительно получат муниципалитеты Алтайского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.
Такое решение глава региона принял с учетом работы с обращениями и запросами жителей края, которые поступили на прямую линию, прошедшую 21 ноября. Напомним, губернатору поступило несколько тысяч обращений.
"Средства будут распределены в зависимости от потребностей людей на вопросы, связанные в том числе с ремонтом дорог, улучшением водоснабжения и освещения, на повышение надежности коммунального хозяйства в отопительный сезон. Все наши действия строго синхронизированы с долгосрочными планами и программами, которые мы реализуем не первый год и в которые регулярно вносим подобные корректировки исходя из потребностей сегодняшнего дня", – подчеркнул Томенко.
Он отметил, что всего только за 2024 год объем поддержки муниципалитетов превысил 68 млрд рублей. При этом постоянно ведется работа, чтобы каждый год эту сумму увеличивать.
Например, в октябре по решению Томенко муниципалитеты дополнительно получили 1,418 млрд рублей финансовой поддержки на решение различных задач, в том числе и на бесперебойное прохождение отопительного сезона.
17:09:22 03-12-2024
Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...
Ежелив чо...
17:11:44 03-12-2024
Гость (17:09:22 03-12-2024) Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...Ежелив чо... Ой!
540 млн.... Кончноже!
17:12:28 03-12-2024
Гость (17:09:22 03-12-2024) Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...Ежелив чо... А то щас бы так и дали бы 450...
17:17:42 03-12-2024
Гость (17:09:22 03-12-2024) Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...Ежелив чо... В очередь
17:21:26 03-12-2024
Гость (17:09:22 03-12-2024) Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...Ежелив чо... А мне и тридцати бы хватило)
22:16:37 03-12-2024
Гость (17:09:22 03-12-2024) Так то у меня есть потребность в 450 млн.руб...Ежелив чо... тоже такое хотела написать, пусть не в таком даже объёме. Пятьюдесятью бы удовольствовалась)))
17:27:20 03-12-2024
А фсе! 90 лямов уже распилили. С вас 150 лямов отката, для решения вопроса в вашу польщу.
17:34:00 03-12-2024
Гость (17:21:26 03-12-2024) А мне и тридцати бы хватило)... Надо всегда просить больше!
Дадут ровно столько сколько нужно было...
И ни кому не говори об этом!
Не подсказывай...