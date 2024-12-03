Томенко поручил распределить 540 млн рублей в "зависимости от потребностей людей"

Такое решение губернатор Алтайского края принял после работы с обращениями, поступившими на прямую линию

03 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Прямая линия с Виктором Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Больше 540 млн рублей дополнительно получат муниципалитеты Алтайского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Такое решение глава региона принял с учетом работы с обращениями и запросами жителей края, которые поступили на прямую линию, прошедшую 21 ноября. Напомним, губернатору поступило несколько тысяч обращений.

"Средства будут распределены в зависимости от потребностей людей на вопросы, связанные в том числе с ремонтом дорог, улучшением водоснабжения и освещения, на повышение надежности коммунального хозяйства в отопительный сезон. Все наши действия строго синхронизированы с долгосрочными планами и программами, которые мы реализуем не первый год и в которые регулярно вносим подобные корректировки исходя из потребностей сегодняшнего дня", – подчеркнул Томенко.

Он отметил, что всего только за 2024 год объем поддержки муниципалитетов превысил 68 млрд рублей. При этом постоянно ведется работа, чтобы каждый год эту сумму увеличивать.

Например, в октябре по решению Томенко муниципалитеты дополнительно получили 1,418 млрд рублей финансовой поддержки на решение различных задач, в том числе и на бесперебойное прохождение отопительного сезона.