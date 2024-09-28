В Алтайском крае сын задушил отца на приусадебном участке
Подозреваемого намерены заключить под стражу
28 сентября 2024, 13:22, ИА Амител
Автомобиль СК / Фото: kchr.sledcom.ru
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Косихинского района по подозрению в убийстве.
Как сообщили в СК региона, утром 26 сентября пьяный сын и отец на бытовой почве на приусадебном участке устроили драку, во время которой молодой человек задушил 64-летнего родственника.
Подозреваемого задержали. Следователи намерены направить ходатайство о заключении его под стражу. Ведется расследование.
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