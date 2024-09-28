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В Алтайском крае сын задушил отца на приусадебном участке

Подозреваемого намерены заключить под стражу

28 сентября 2024, 13:22, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: kchr.sledcom.ru
Автомобиль СК / Фото: kchr.sledcom.ru

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Косихинского района по подозрению в убийстве.

Как сообщили в СК региона, утром 26 сентября пьяный сын и отец на бытовой почве на приусадебном участке устроили драку, во время которой молодой человек задушил 64-летнего родственника. 

Подозреваемого задержали. Следователи намерены направить ходатайство о заключении его под стражу. Ведется расследование.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

14:04:40 28-09-2024

А я дедушку не бил!
Говорит...
А я дедушку любил...
Из серии: рыжий рыжий конопатый...

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Musik

17:10:13 28-09-2024

Пьянка - зло.

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Гость

22:30:27 29-09-2024

алкашня

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