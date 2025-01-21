В Алтайском крае трехлетний ребенок погиб при пожаре после игры со спичками

Его мать пойдет под суд из-за причинения смерти по неосторожности

21 января 2025, 14:25, ИА Амител

Последствия пожара в Солтонском районе / Фото: Следственный комитет Алтайского края

Фото: Следственный комитет Алтайского края

В Солтонском районе трехлетний ребенок погиб при пожаре. В отсутствии матери он поджег находящиеся дома вещи. Об этом сообщает алтайский Следком.

Инцидент произошел в селе Солтон в начале ноября 2024 года. Нетрезвая местная жительница оставила без присмотра своего сына. Ранее мальчик неоднократно поджигал спички. При этом женщина хранила их в свободном доступе.

"Предоставленный сам себе мальчик взял в руки коробок спичек и поджег вещи, в результате чего произошел пожар с задымлением помещений дома. Ребенок получил ожог третьей степени, а также острое отравление углекислым газом, от которого скончался", – рассказали в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинением рассмотрят в суде. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).