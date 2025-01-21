Житель Алтая хотел продать односельчанину канистру бензина, но "случайно" поджег его дом

Ему назначили девять лет колонии строгого режима

21 января 2025, 10:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Житель Топчихинского района попытался сжечь дом, в котором находились люди. За это его приговорили к тюремному заключению, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

В апреле 2024 года мужчина приревновал свою сожительницу к односельчанину. Ночью в пьяном виде он пришел с канистрой бензина к его дому. Преступник подпер доской входную дверь, разлил горючее и поджег. Затем злоумышленник скрылся.

"Довести преступный умысел на убийство и уничтожение чужого имущества до конца ему не удалось, так как хозяин дома со своим родственником проснулись и ликвидировали возгорание", – рассказали в Следкоме.

Однако сельчанин заявил, что не хотел никого убивать. С его слов, он приходил продать мужчине канистру бензина. Эту версию полностью опровергли после собранных следователями доказательств. Суд оценил их и признал подсудимого виновным, назначив ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.