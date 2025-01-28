Восемь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса рядом с ТРЦ "Огни"

Четверо пострадавших госпитализированы

28 января 2025, 20:20, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, на месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в алтайском Минздраве.

Помощь пострадавшим оказывали три бригады скорой помощи. Кроме того, на место выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части № 4.