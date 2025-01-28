Восемь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса рядом с ТРЦ "Огни"
Четверо пострадавших госпитализированы
28 января 2025, 20:20, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, на месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.
"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в алтайском Минздраве.
Помощь пострадавшим оказывали три бригады скорой помощи. Кроме того, на место выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части № 4.
20:35:05 28-01-2025
Вот ещё один яркий пример того, что не умеют люди ездить по кольцу. ГИБДД аууу!
Почти все водители автобусов заезжают на кольцо с левым поворотники, а ведь это профессионалы по-идее
02:27:00 29-01-2025
Гость (20:35:05 28-01-2025) Вот ещё один яркий пример того, что не умеют люди ездить по ... Ау. При ВЪЕЗДЕ на кольцо и ДВИЖЕНИИ по нему нужно включать таки ЛЕВЫЙ поворот. Собрался съехать — помигай правым.
05:43:33 29-01-2025
Гость (02:27:00 29-01-2025) ДВИЖЕНИИ по нему нужно включать таки ЛЕВЫЙ поворот. АААААА.... Надеюсь у тебя ВУ нет? А если есть, то скажи где дебилы дебилов обучают? Кури в затяг и до посинения п. 8.1. ПДД РФ. Там четко написано когда в твоей башке и на твоей машине должны мигать желтые лампочки.
09:06:30 29-01-2025
Гость (02:27:00 29-01-2025) Ау. При ВЪЕЗДЕ на кольцо и ДВИЖЕНИИ по нему нужно включать т... Вот такие умники и ездят, откройте правила!!!
10:14:27 29-01-2025
Гость (20:35:05 28-01-2025) Вот ещё один яркий пример того, что не умеют люди ездить по ... а с каким надо ? включит правый все подумают что он спазу с кольца уходит на право.
10:18:21 29-01-2025
Гость (10:14:27 29-01-2025) а с каким надо ? включит правый все подумают что он спазу с ... Выше я указывал пункт ПДД. Там все написано. Изучайте.
05:54:25 29-01-2025
Кольцо главная дорога с одностороннем движением. Въезд из любого ряда с включением правого поворотника. Проводите рейды и направляйте нарушителей на сдачу экзаменов Пдд. Автошколы где обучались нарушители закрыть.
06:46:33 29-01-2025
Господа сторонники секты правого поворотника, вы точно уверены в том, что автобус в трамвай въехал с левым поворотом? Вот если бы с правым, то ничего бы не случилось...
08:37:43 29-01-2025
Причем здесь повортники...Ну выпишут трамваю штраф за невключенный поворотник... А вот автобусу за то, что не уступил и так при прочих равных имеющим преимущество трамваю да еще выезжающему с кольца, цугундер светит...
09:13:05 29-01-2025
Гость (05:43:33 29-01-2025) АААААА.... Надеюсь у тебя ВУ нет? А если есть, то скажи где ... Поворотники действительно не при чём, это просто на столько банальное правило, что казалось бы не требует пояснений. Но как оказывается большинство его не знает. Следовательно и остальных тонкостей они не знают. В том числе того , почему автобус в данной ситуации должен был уступить трамваю. Проблема в том, что профессиональный водитель который занимается перевозкой пассажиров. Тоже не знает этих правил .
09:16:02 29-01-2025
Гость (09:13:05 29-01-2025) профессиональный водитель который занимается перевозкой пассажировКто их профессионалит то? Берут всех подряд, лишь бы категория D была открыта.
09:08:38 29-01-2025
Очень наглядная ситуация в комментариях. Тех кто не знает правила больше и они считают дураками тех кто правила знает. Т к их меньше .
Мне интересно кто нибудь из руководство ГАИ это читал
09:12:17 29-01-2025
Гость (09:08:38 29-01-2025) Очень наглядная ситуация в комментариях. Тех кто не знает пр... Гайцы (часть из них точно) сами ПДД не знают. Иначе бы не снимали тупые ролики.
09:21:26 29-01-2025
Гость (09:08:38 29-01-2025) Очень наглядная ситуация в комментариях. Тех кто не знает пр... Вы действительно считаете, что если менять каждый год правила движения, то их всерьез кто-то будет воспринимать? Уже сами гаишники путаются...
09:38:02 29-01-2025
И типа видео нету?
09:58:02 29-01-2025
В таком темпе, мы скоро в комментариях будем спорить на какой цвет светофора можно проезжать перекресток.
Судя по всему, тех кто будет утверждать , что на зелёный будут минусить
10:03:24 29-01-2025
Гость (09:58:02 29-01-2025) В таком темпе, мы скоро в комментариях будем спорить на како... на верхний - стоять.
на нижний - катиться
на средний - бежать сломя голову
10:10:43 29-01-2025
жаль, что учителей езды по кольцам посадили за мошонничество. мало баранаульцев переучили
13:09:26 29-01-2025
гость (10:10:43 29-01-2025) жаль, что учителей езды по кольцам посадили за мошонничество... Жаль, что ты в школе игнорировал уроки русского языка...