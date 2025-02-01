В Алтайском крае три коровы погибли при пожаре
Инцидент случился в селе Усть-Калманка
01 февраля 2025, 11:17, ИА Амител
Фото: Regös Környei / unsplash.com
В Алтайском крае за 31 января потушили 13 пожаров, в том числе 11 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Усть-Калманка – там на улице Зеленый Клин горел сарай.
На месте работали пять специалистов на двух единицах техники.
"Огонь повредил стены постройки и уничтожил крышу. Погибло три головы крупного рогатого скота. Площадь горения составила около 70 кв. м", – рассказали в МЧС.
В качестве наиболее вероятной причины произошедшего спасатели называют неосторожное обращение с огнем.
12:46:40 01-02-2025
Всегда жалко животных. погибших при пожаре(((. Человек - причина пожаров обычно...
13:47:41 01-02-2025
"В качестве наиболее вероятной причины произошедшего спасатели называют неосторожное обращение с огнем."
Бастрыкин поручил разобраться, кто им пронёс курево.