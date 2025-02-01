В Алтайском крае три коровы погибли при пожаре

Инцидент случился в селе Усть-Калманка

01 февраля 2025, 11:17, ИА Амител

Фото: Regös Környei / unsplash.com

В Алтайском крае за 31 января потушили 13 пожаров, в том числе 11 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Усть-Калманка – там на улице Зеленый Клин горел сарай.

На месте работали пять специалистов на двух единицах техники.

"Огонь повредил стены постройки и уничтожил крышу. Погибло три головы крупного рогатого скота. Площадь горения составила около 70 кв. м", – рассказали в МЧС.

В качестве наиболее вероятной причины произошедшего спасатели называют неосторожное обращение с огнем.