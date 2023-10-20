В Алтайском крае уборочная кампания входит в завершающую стадию
Зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая
20 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Уборочная кампания в Алтайском крае входит в завершающую стадию, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
По его словам, зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая – это больше 4 миллионов тонн.
При этом сезон, как заметил глава региона, выдался непростым. Сыграли свою роль в этом погода, сложности с поставками газа и цены на топливо.
"Конечно, в этом году мы не превысим показатели урожайности двух прошлых рекордных лет, но, согласно сегодняшним прогнозам, останемся на уровне средних многолетних показателей", – подчеркнул Томенко.
14:27:08 20-10-2023
А сложности с поставками газа каким боком сказались? Комбайны на газу?
20:42:05 20-10-2023
Вася (14:27:08 20-10-2023) А сложности с поставками газа каким боком сказались? Комбайн... Сушилки на газу. А зерно влажное сушить надо
22:50:51 20-10-2023
Сложности с поставками газа? Так нам теперь газ продавать-то некаму. Никто не покупает. Следовательно у нас этого газа, как гуталину. Завались! Бесплатно раздавать должны!
08:40:17 21-10-2023
Единственный завод , поставляющий газ - в Новосибирске! ...И его об'емов производства недостаточно....сушилки простаивают, сотни тонн зерна гниют....а Губер рассуждает о средней урожайности....свинья и дуб)))))