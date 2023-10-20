В Алтайском крае уборочная кампания входит в завершающую стадию

Зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая

20 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уборочная кампания в Алтайском крае входит в завершающую стадию, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая – это больше 4 миллионов тонн.

При этом сезон, как заметил глава региона, выдался непростым. Сыграли свою роль в этом погода, сложности с поставками газа и цены на топливо.