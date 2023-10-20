НОВОСТИЭкономика

В Алтайском крае уборочная кампания входит в завершающую стадию

Зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая

20 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уборочная кампания в Алтайском крае входит в завершающую стадию, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, зерновых и зернобобовых культур убрали уже около 86% урожая – это больше 4 миллионов тонн.

При этом сезон, как заметил глава региона, выдался непростым. Сыграли свою роль в этом погода, сложности с поставками газа и цены на топливо.

"Конечно, в этом году мы не превысим показатели урожайности двух прошлых рекордных лет, но, согласно сегодняшним прогнозам, останемся на уровне средних многолетних показателей", – подчеркнул Томенко.

Виктор Томенко Алтайский край сельское хозяйство урожай

Комментарии 4

Avatar Picture
Вася

14:27:08 20-10-2023

А сложности с поставками газа каким боком сказались? Комбайны на газу?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:05 20-10-2023

Вася (14:27:08 20-10-2023) А сложности с поставками газа каким боком сказались? Комбайн... Сушилки на газу. А зерно влажное сушить надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:51 20-10-2023

Сложности с поставками газа? Так нам теперь газ продавать-то некаму. Никто не покупает. Следовательно у нас этого газа, как гуталину. Завались! Бесплатно раздавать должны!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:17 21-10-2023

Единственный завод , поставляющий газ - в Новосибирске! ...И его об'емов производства недостаточно....сушилки простаивают, сотни тонн зерна гниют....а Губер рассуждает о средней урожайности....свинья и дуб)))))

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров