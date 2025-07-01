В Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта 1 июля
Причина — проезд военных колонн
01 июля 2025, 13:20, ИА Амител
Фото: Will Porada / unsplash.com
В Алтайском крае 1 июля на два часа перекроют движение по участку Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничение продлится с 20:00 до 22:00 на маршруте н.п. Новокраюшкино - штатная дорога - автодорога Р-256 "Чуйский тракт" - н.п. Озерки.
Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке и учитывать возможные изменения маршрута и времени сопровождения.
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