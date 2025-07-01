В Барнауле 1 июля откроют временное движение по путепроводу на строящейся развязке

Объект готов уже на 85%

01 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Временное движение автомобилей по путепроводу на южной развязке запустят 1 июля во второй половине дня. Транспортный поток направят по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор, сообщил во время совещания на месте строительства министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Глава ведомства подчеркнул, что верхняя часть развязки, расположенная на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, уже готова к эксплуатации.

"На поверхности путепровода устроено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки для обеспечения безопасности движения", — сказал он.

Открытие временного проезда позволит продолжить реконструкцию остальных участков транспортной развязки. Она готова уже на 85%.

В пресс-службе краевого Минтранса отметили, что сейчас подрядчик Центральное ДСУ проводит работы на нижней части развязки: бетонирует оставшуюся часть стен и дна тоннеля, укладывает асфальт на съездах с кольца, монтирует шумозащитные экраны, оборудование для водоотведения и систему освещения. Вскоре начнется устройство тротуаров и пешеходных ограждений.

Ввести развязку в эксплуатацию планируют до конца года. Она позволит минимизировать пробки и обеспечит удобную связь разных районов города.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.