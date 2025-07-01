В Барнауле 1 июля откроют временное движение по путепроводу на строящейся развязке
Объект готов уже на 85%
01 июля 2025, 12:00, ИА Амител
Временное движение автомобилей по путепроводу на южной развязке запустят 1 июля во второй половине дня. Транспортный поток направят по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор, сообщил во время совещания на месте строительства министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Глава ведомства подчеркнул, что верхняя часть развязки, расположенная на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, уже готова к эксплуатации.
"На поверхности путепровода устроено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки для обеспечения безопасности движения", — сказал он.
Открытие временного проезда позволит продолжить реконструкцию остальных участков транспортной развязки. Она готова уже на 85%.
В пресс-службе краевого Минтранса отметили, что сейчас подрядчик Центральное ДСУ проводит работы на нижней части развязки: бетонирует оставшуюся часть стен и дна тоннеля, укладывает асфальт на съездах с кольца, монтирует шумозащитные экраны, оборудование для водоотведения и систему освещения. Вскоре начнется устройство тротуаров и пешеходных ограждений.
Ввести развязку в эксплуатацию планируют до конца года. Она позволит минимизировать пробки и обеспечит удобную связь разных районов города.
Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.
13:12:18 01-07-2025
а как ехать в итоге не понятно, не написали...
13:41:08 01-07-2025
Гость (13:12:18 01-07-2025) а как ехать в итоге не понятно, не написали...... из Ленточного левая полоса уходит на развязку, правая на Южные или в центр. Со стороны Рубцовска аналогично
14:01:52 01-07-2025
Гость (13:12:18 01-07-2025) а как ехать в итоге не понятно, не написали...... На знаки смотрите. Или для вас это веселые картинки?
16:51:57 01-07-2025
Верхний путепровод чуть шире тротуара. А вот тротуара для пешеходов там как раз и не видно, что огорчает
14:49:35 05-07-2025
Вчера посмотрел на это сооружение, задумано не плохо, но во ширина без прицела на будущее, да и сейчас под вопросом, ширина что тоннеля что путепровода - кто чем думал ? Машинопоток только увеличивается а тут опять сужение, и сужение с двух в одну полосу, а если авария? А они будут,