В Алтайском крае упал легкомоторный самолет
Маленькое воздушное судно зацепило линию электропередачи
24 сентября 2024, 14:22, ИА Амител
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет / Фото: МЧС России
В Алтайском крае вблизи поселка Верх-Озерное упал легкомоторный самолет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
"Крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал. Сотрудники МЧС России работают на месте", – рассказали в ведомстве.
Напомним, накануне в крае разбился легкомоторный самолет вблизи села Приозерного. На борту был один пилот, он погиб.
15:22:43 24-09-2024
Отсюдавывод: летать вблизи поселков, в названии которого есть "Озерный" или "Озерное" опасно.