НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

Маленькое воздушное судно зацепило линию электропередачи

24 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет / Фото: МЧС России

В Алтайском крае вблизи поселка Верх-Озерное упал легкомоторный самолет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале

"Крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал. Сотрудники МЧС России работают на месте", – рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне в крае разбился легкомоторный самолет вблизи села Приозерного. На борту был один пилот, он погиб.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Денис

15:22:43 24-09-2024

Отсюдавывод: летать вблизи поселков, в названии которого есть "Озерный" или "Озерное" опасно.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров