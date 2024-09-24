Маленькое воздушное судно зацепило линию электропередачи

24 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет / Фото: МЧС России

В Алтайском крае вблизи поселка Верх-Озерное упал легкомоторный самолет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

"Крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал. Сотрудники МЧС России работают на месте", – рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне в крае разбился легкомоторный самолет вблизи села Приозерного. На борту был один пилот, он погиб.