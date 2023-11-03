В Алтайском крае усилили охрану новогодних елочек

Лесные инспекторы и полицейские проводят рейды в местах возможных незаконных рубок

03 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае с 1 ноября этого года по 1 января 2024-го усилили охрану хвойных молодняков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В этот период лесные инспекторы, полицейские и лесопользователи регулярно будут проводить рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза деревьев для новогодних праздников. В особо криминогенных лесничествах организованы круглосуточные посты.

Всего на территории региона действует 31 мобильная группа – по одной на каждое лесничество. Также в предновогодний период проводятся проверки законного приобретения гражданами и юрлицами деревьев хвойных пород.

Согласно лесному законодательству, заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, использующие леса для заготовки древесины. За незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.