В Алтайском крае усилят безопасность на железнодорожных переездах
Губернатор Витор Томенко перечислил меры, которые примут в будущем
31 июля 2024, 10:49, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости в самое ближайшее время усилить безопасность на железнодорожных переездах.
Об этом глава региона написал в телеграм-канале.
"На сегодняшнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в частности, подробно говорили о железнодорожных переездах. Необходимо в самое ближайшее время установить дорожные знаки, обновить или сделать разметку на подъездах к путям. Там, где это необходимо, провести ямочный ремонт, а бесхозные участки автодорог, которые подходят к железнодорожным переездам, принять на обслуживание или закрыть эти переезды", – говорит Томенко.
Кроме того, по его словам, нужно ужесточить контроль за соблюдением скоростного режима, увеличить количество искусственных дорожных неровностей и постоянно информировать людей о том, чего стоит риск на дорогах.
11:08:42 31-07-2024
Ну всё. Теперь точно порядок будет на переездах, если знаки обновят и заасфальтируют. Еще бабку в оражевом желете с краным флажком привяжите. Тогда точно всё норм будет.
11:10:02 31-07-2024
увеличить количество искусственных дорожных неровностей --- Куда их увеличивать-то? У нас и естественных дорожных неровностей выше крыши!
13:21:45 31-07-2024
Гость (11:10:02 31-07-2024) увеличить количество искусственных дорожных неровностей --- ... Уже ездить по городу невозможно, прыг-прыг каждые 300м
11:11:13 31-07-2024
Каждый раз после очередной трагедии одни и те же сказки😄
11:34:00 31-07-2024
А хоть что сделай - покуда есть на свете дураки (в наушниках, не смотрящие по сторонам водятлы и пр.)
11:36:21 31-07-2024
Что значит закрыть? Вы сами сядьте в трактор и проехайте с сеном 30 км до соседнего переезда, а потом ещё 30 до родной деревни. А трактора ещё и гусеничные бывают, на которых землю пашут.
12:01:20 31-07-2024
Гость (11:36:21 31-07-2024) Что значит закрыть? Вы сами сядьте в трактор и проехайте с ... Гусеничные вроде должны уже в утиль сдать? Сейчас пашут на колёсных. Вот бульдозеры,да карьерные-да,гусеничные ещё.
11:48:16 31-07-2024
шлагбаум поставить это слишком сложно?
12:11:24 31-07-2024
А что мешает сделать губернатору при согласовании с РЖД на переездах,которые на обслуживаются
Устройства заграждения переезда (УЗП) предназначены для автоматического ограждения проезжей части автодороги на железнодорожных переездах. УЗП состоит из барьеров, которые поднимаются и преграждают машинам выезд на путь.
12:20:53 31-07-2024
Три поезда в неделю... Чегр тут защищать
..
15:23:35 31-07-2024
Коля (12:20:53 31-07-2024) Три поезда в неделю... Чегр тут защищать.. ... Вот именно,едет балбес за рулем,который знает про три поезда в неделю и не смотрит по сторонам,а в итоге цена этого-человеческая жизнь,и не только этого балбеса