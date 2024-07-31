В Алтайском крае усилят безопасность на железнодорожных переездах

Губернатор Витор Томенко перечислил меры, которые примут в будущем

31 июля 2024, 10:49, ИА Амител

Поезд / Источник фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости в самое ближайшее время усилить безопасность на железнодорожных переездах.

Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

"На сегодняшнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в частности, подробно говорили о железнодорожных переездах. Необходимо в самое ближайшее время установить дорожные знаки, обновить или сделать разметку на подъездах к путям. Там, где это необходимо, провести ямочный ремонт, а бесхозные участки автодорог, которые подходят к железнодорожным переездам, принять на обслуживание или закрыть эти переезды", – говорит Томенко.

Кроме того, по его словам, нужно ужесточить контроль за соблюдением скоростного режима, увеличить количество искусственных дорожных неровностей и постоянно информировать людей о том, чего стоит риск на дорогах.