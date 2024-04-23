В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения
За первые два месяца смертность выросла, а рождаемость — упала
23 апреля 2024, 09:14, ИА Амител
Естественная убыль населения ускорилась в Алтайском крае за первые месяцы 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
По информации ведомства, за январь и февраль 2024 года в регионе скончались 5882 человека. Это почти на 700 больше, чем за первые два месяца 2023 года. Родилось 2576 детей – почти на 250 меньше.
В результате естественная убыль населения достигла 3306. Рост более чем на тысячу человек – за аналогичный период 2023 года убыль составила 2361 человек.
При этом в Алтайском крае растет число браков и разводов. За два месяца 1346 пар зарегистрировали свои отношения (на 104 больше), а 1740 их расторгли (на 236).
09:18:39 23-04-2024
скажите . население убывает. почему цены за кв/ метр жилья заоблачные ? есть объяснения ? кто все это скупает ? потому и разводятся и не рожают. жить то где ?
09:25:01 23-04-2024
Гость (09:18:39 23-04-2024) скажите . население убывает. почему цены за кв/ метр жилья ... скупают в коммерческих целях, потом сдают в аренду тем, кто не может купить
09:51:28 23-04-2024
Гость (09:25:01 23-04-2024) скупают в коммерческих целях, потом сдают в аренду тем, кто ...
А почему не могут купить жилье те кто становится дефицитом на рынке труда, так как те кто не могут купить, по сути могут себя дороже продать, так как они (те кто рабочая сила) - естественно убывают
15:47:45 23-04-2024
Гость (09:51:28 23-04-2024) А почему не могут купить жилье те кто становится дефицит... Потому что рабочая сила в качестве крепостных осталась. Никто не собирается с ней считаться. Есть за хочет - будет работать.
09:37:27 23-04-2024
Гость (09:18:39 23-04-2024) скажите . население убывает. почему цены за кв/ метр жилья ... Мигранты скупают...
09:54:20 23-04-2024
Гость (09:18:39 23-04-2024) скажите . население убывает. почему цены за кв/ метр жилья ... - "почему цены " Люди мрут, а тяготы и лишения строительных "начальников" должны покрыть оставшиеся в живых.
09:24:14 23-04-2024
високосный год
09:37:53 23-04-2024
Гость (09:24:14 23-04-2024) високосный год... В нашем крае все года високосные
09:46:50 23-04-2024
Надо было ещё уточнить возраст "убывших". А он есть в новостях МК возраст "ушедших" пенсионный (в основном). Самое жёсткое время для пенсов. Негодяи ,что творят с пожилыми людьми. Не буду называть кто такие негодяи (сами знаете). Очень печальное время - не уважая старость теряется вера в будущие .
10:06:45 23-04-2024
гость (09:46:50 23-04-2024) Надо было ещё уточнить возраст "убывших". А он есть в новост... - "не уважая старость теряется вера в будущие ." У кого теряется вера в будущие? У негодяев, не будем называть кто такие? Им, чем меньше этой категории населения, тем жизнь медом кажется.
13:09:18 23-04-2024
Гость (10:06:45 23-04-2024) - "не уважая старость теряется вера в будущие ." У кого теря... Сами с собой разговариваете на непонятном языке?
18:04:36 23-04-2024
Гость (13:09:18 23-04-2024) Сами с собой разговариваете на непонятном языке? ... Гость, смотришь в книгу, а видишь фигу?
10:39:58 23-04-2024
СССР зато ругают. В 80-х полгода работы вахтой на севере мог заработать на двушку в Москве, или на жигули. Год работы - трёшку или волгу.
10:58:49 23-04-2024
Гость (10:39:58 23-04-2024) СССР зато ругают. В 80-х полгода работы вахтой на севере мог... И сейчас зарабатывает. Тот на кого ты работаешь.
11:14:28 23-04-2024
несправедливое распределение добавочной стоимости товара-услуг!!!
14:17:18 23-04-2024
Гость (11:14:28 23-04-2024) несправедливое распределение добавочной стоимости товара-усл... Скорее ценности у молодежи другие: учеба, отдых, карьера, путешествия, соцсети, шопинг, машина, квартира. Где в этом списке семья и дети? А нет их у большинства. Ну или есть, но потом, после квартиры и путешествий. А в 35-40, когда человек морально созревает, организм уже говорит, а фиг тебе, старуха, а не ребенка, поздно.
14:56:31 23-04-2024
Гость (14:17:18 23-04-2024) Скорее ценности у молодежи другие: учеба, отдых, карьера, пу... Ценности ,по идее,должны быть всегда постоянными.И если государство хочет поставить что то в приоритет,например рождаемость,то пусть и меры для этого предпринимает соответственные .Не имитирует,а решает проблему.И здесь,на мой взгляд,материальное положение,уровень жизни,обеспечение жильём и есть условие решения создания семьи и повышения рождаемости.Почему в Советском Союзе население увеличивалось ,а сейчас нет?
18:05:49 23-04-2024
Гость (11:14:28 23-04-2024) несправедливое распределение добавочной стоимости товара-усл... Капитализма, мать её.
13:58:11 23-04-2024
Вот где у нас истинное первенство.А то, как начнут врать.