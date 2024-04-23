В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения

За первые два месяца смертность выросла, а рождаемость — упала

23 апреля 2024, 09:14, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

Естественная убыль населения ускорилась в Алтайском крае за первые месяцы 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

По информации ведомства, за январь и февраль 2024 года в регионе скончались 5882 человека. Это почти на 700 больше, чем за первые два месяца 2023 года. Родилось 2576 детей – почти на 250 меньше.

В результате естественная убыль населения достигла 3306. Рост более чем на тысячу человек – за аналогичный период 2023 года убыль составила 2361 человек.

При этом в Алтайском крае растет число браков и разводов. За два месяца 1346 пар зарегистрировали свои отношения (на 104 больше), а 1740 их расторгли (на 236).