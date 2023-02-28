В Алтайском крае ускорят доведение господдержки до аграриев

Как подчеркнул губернатор Томенко, в марте больше 1,5 млрд рублей будет перечислено местным хозяйствам

28 февраля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Производители сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае получат более 1,5 млрд рублей господдержки уже в марте. Как сообщает пресс-служба правительства региона, доведение средств для аграриев перед началом подготовки к посевной кампании будет ускорено.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на слёте лучших животноводов региона с участием замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина, Минсельхоз Алтайского края уже сейчас работает над тем, чтобы производители получили уже в марте 60% годовых лимитов поддержки.

"В марте больше 1,5 млрд рублей будет перечислено нашим хозяйствам, из них свыше 1 млрд рублей получат предприятия, работающие в сфере животноводства", – подчеркнул он.

Отметим, что в марте 2022 года сельхозтоваропроизводители и организации аграрного сектора получили 700 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.