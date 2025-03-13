В Алтайском крае усовершенствуют работу систем оповещения населения

Подрядчика начнут искать уже весной

13 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / @tomenko_22

В Алтайском крае усовершенствуют системы оповещения населения, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

Политик выступил с докладом о системе оповещения в регионе на заседании комиссии по ЧС, которое провел полпред президента в Сибири Анатолий Серышев.

Томенко отметил, что в Алтайском крае налажена системная работа между органами власти, МЧС, другими службами и операторами связи для оперативного распространения предупреждений. Однако современные технологии позволяют улучшить эту работу.

"Для этого уже весной мы намерены провести необходимые конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика, который займется модернизацией системы оповещения", – подчеркнул губернатор.

По его словам, подробности проекта появятся чуть позже.