В Алтайском крае усовершенствуют работу систем оповещения населения
Подрядчика начнут искать уже весной
13 марта 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае усовершенствуют системы оповещения населения, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
Политик выступил с докладом о системе оповещения в регионе на заседании комиссии по ЧС, которое провел полпред президента в Сибири Анатолий Серышев.
Томенко отметил, что в Алтайском крае налажена системная работа между органами власти, МЧС, другими службами и операторами связи для оперативного распространения предупреждений. Однако современные технологии позволяют улучшить эту работу.
"Для этого уже весной мы намерены провести необходимые конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика, который займется модернизацией системы оповещения", – подчеркнул губернатор.
По его словам, подробности проекта появятся чуть позже.
10:31:33 13-03-2025
усовершенствуют работу систем оповещения населения о чём!?
Оповещение о том что жить стало лучше, жить стало веселее?!...
10:40:49 13-03-2025
У меня ощущение что фильм "Идиократия" является не фантастикой, а документалкой. Хотите оповестить население? Можете конечно оставить свои сигнальные костры.. то есть там-тамы.. то есть бесполезные сирены. Я сколько не прислушивался - не услышал в вое сирены никакой полезной информации. Просто громкий звук для прислечения внимания. К чему? Непонятно. Так вот, сначала оповещайте население по емейлу, по вацапу, в телегу, и в СМС. Второй шаг - НА ВСЕХ КАНАЛАХ Укв и Телевидения. НА ВСЕХ, повторяю. И в третьих, если ядеркой вынесут два первых способа - матюгальники с человеческой речью на всех государственных учреждениях. Поликлиника, Администрация, Полиция, МЧС - везде матюгальники громко разъясняют ситуацию.
12:02:09 13-03-2025
45646546 (10:40:49 13-03-2025) У меня ощущение что фильм "Идиократия" является не фантастик... Абсолютно с Вами согласен. Но, хотелось бы еще иметь информацию о наличии и местонахождении бомбоубежищ, ну так, на всякий случай.
13:45:01 13-03-2025
Гость (12:02:09 13-03-2025) Абсолютно с Вами согласен. Но, хотелось бы еще иметь информа... ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО: если нет информации о наличии, значит, нет самих убежищ.
15:53:24 13-03-2025
45646546 (10:40:49 13-03-2025) У меня ощущение что фильм "Идиократия" является не фантастик... К чему, к чему... Ещё в школе на ОБЖ рассказывают, что услышав вой сирен, надо включить радио или телевизор. Для этого (ВНЕЗАПНО) нужно иметь радио или телевизор, причём такой, который принимает эфирный телесигнал. НЕ ТАРЕЛКА. НЕ СМАРТ-ТВ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ. В эпоху аналогового ТВ можно было просто «рубильником» заменить телесигнал. Сейчас ВСЁ телевещание эфирных каналов идёт через Москву — через платформу «Витрина ТВ». Вклиниться в «чужой» эфир в разы сложнее. Когда выключали аналоговое телевещание с антенны, помните, какие были проблемы с местными новостями, с рекламой? Это то же самое. Просто «вклиниться» в эфир не получится. Нужно либо ждать метку сигнала с Москвы, либо опять же к ним в Москву гнать свой эфир, договариваться с ними.
Радио у нас в стране пока аналоговое — простое и надёжное. 103,4 FM поймать на огрызок антенны можно хоть где. Радио есть в машине, в музыкальном центре, в смартфоне.
Не наводите панику, а просто вспомните школьный урок ОБЖ))
19:41:46 13-03-2025
Гость (15:53:24 13-03-2025) К чему, к чему... Ещё в школе на ОБЖ рассказывают, что услыш... прекрасно всё показывали по цифровому тв от интернет провайдера
19:50:54 13-03-2025
45646546 (10:40:49 13-03-2025) У меня ощущение что фильм "Идиократия" является не фантастик... "ядерка" - последнее, о чём стоит беспокоиться. во-первых, не спрячешься даже в убежище ( только растянешь неизбежное), во-вторых, гораздо вероятнее аварии в промзоне. вот для них должны быть заготовлены сценарии, но какой смысл их вещать в эфир во время учений. они разные по ситуации. и в чём сложность канал тв переключить? инфраструктура мобильных, интернет - можно использовать дополнительно, но велика вероятность, что она первой и ляжет под нагрузкой.
10:52:21 13-03-2025
Спасибо огромное, значит теперь ещё лучше заживём!!! 😎👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏
11:31:07 13-03-2025
Кому это надо?
11:49:48 14-03-2025
Гость (11:31:07 13-03-2025) Кому это надо?... Тому, кто на этом "бабки" заработает🙄
11:48:31 13-03-2025
Приведите в нормальное состояние подвалы.
15:00:23 13-03-2025
Гость (11:48:31 13-03-2025) Приведите в нормальное состояние подвалы. ... Подъезды за 30 лет не привели в нормальное состояние, а вы хотите подвалы...
19:50:47 13-03-2025
Ни разу, НИ РАЗУ не слышала "оповещатили" (в новостях регулярно предупреждали). За то вышки как грибы растут и модернизации не требуют. хорошее слово "модернизация" , только куда и кому она в карман ложится. А так молодцы: "О ЛЮДЯХ ЗАБОТЯТСЯ!"