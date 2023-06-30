В Алтайском крае успешно соединили аграрное мероприятие и спортивный турнир

Такого опыта нет ни в одном другом регионе России

30 июня 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: EventCorpLife

В Алтайском крае прошел межрегиональный аграрный форум "День сибирского поля 2023". Главным событием второго дня форума по праву стал спортивно-патриотический фестиваль "Сила духа России". Его инициировала Федерация кикбоксинга Алтайского края, а помогла провести корпорация творчества EventCorpLife*.

Сооснователь EventCorpLife Виктория Романова отметила, что аналогов фестивалю в России нет.

"Мы объединили турнир по кикбоксингу, "День Сибирского поля" и патриотику. Эта тема красной линией проходит через все российское общество в условиях специальной военной операции. Нашей задачей было соединить эти три монолитные темы, и я считаю, что у нас получился очень классный формат, – сказала Виктория Романова. – В сельскохозяйственное мероприятие интегрируется спорт. Это первый опыт среди всех регионов, чем мы и гордимся".

За боями наблюдали региональный министр спорта Максим Рябцев, региональный министр сельского хозяйства Сергей Межин, представитель губернатора Алтайского края в Алтайском краевом Заксобрании Наталья Кувшинова. Почетными гостями фестиваля также стали член Общественной палаты Алтайского края Андрей Степурко, директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Александр Вайс и чемпион Европы по боксу 2007 года Вячеслав Шипунов.

Фото: EventCorpLife

Депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов отправил обращение участникам и зрителям фестиваля “Сила духа России”.

"Алтайская земля воспитала много героев, нам нужно этому соответствовать: хорошо учиться, заниматься спортом, быть активным, участвовать в том, что способствует нашей победе!" - сказал Владимир Шаманов.

На фестивале прошло шесть профессиональных боев по кикбоксингу, в них приняли участие представители Алтайского края, а также Кемеровской, Томской областей, Красноярского края. Кикбоксеры из Алтайского края победили в пяти из шести схваток.

Фото: EventCorpLife

На фестивале звучали патриотические песни и стихи от солистов краевой филармонии, театра кукол "Сказка", ансамбля народной песни "Вечерки". Гвоздем программы стал специальный гость фестиваля, певец Николай Емелин, начавший мероприятие песней "Вставайте, люди русские! Мы живем на отцовской земле!".

Гости из других регионов высоко оценили качество проведения фестиваля "Сила духа России", за которое отвечала корпорация творчества EventCorpLife.

"Организация на высшем уровне, мне очень понравилось. Все красиво организовано, молодцы", – сказал Рамиз Гасанов, спортсмен из Кемеровской области.

Концепция программы "Сила духа России" не заканчивается спортивным фестивалем, прошедшим на "не Сибирского поля", отметил автор концепции Дмитрий Степурко.

"Сила духа России" объединяет в себе пять составляющих: власть, бизнес, патриотизм, спорт и культура. Мы взаимодействуем с региональными министерствами культуры, спорта, сельского хозяйства, с фондами Героя России Владимира Шаманова, Александра Прокопьева, с Федерацией кикбоксинга Алтайского края", – сказал Степурко.

И добавил, что Федерации единоборств сейчас воспитывают настоящих мужчин. Именно эти ребята обладают силой духа России, они готовы в любой момент встать на защиту Родины, своих семей.

"Дальше – больше. Будем расширять географию, масштаб проекта, число партнеров. Благодаря поддержке правительства Алтайского края, правительства России, федерального и регионального министерств сельского хозяйства будем двигаться дальше", – подчеркнул Степурко.

* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")