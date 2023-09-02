Новую водонапорную башню установили в алтайском селе Аллак

Предыдущая рухнула в начале года

02 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "Каменские новости" / / izvestiy-kamen.ru

В селе Аллак Каменского района Алтайского края установили новую водонапорную башню.

Как пишут "Каменские известия", подрядчиком выступил предприниматель Петр Гедерт. Сумма контракта с районным комитетом по ЖКХ составила 2 млн рублей.

Напомним, предыдущая водонапорная башня появилась здесь в 2021 году по программе поддержки местных инициатив. Однако в начале 2023-го конструкция рухнула, потому что ее установили с нарушениями.

Сейчас в инциденте разбираются правоохранители.