Новую водонапорную башню установили в алтайском селе Аллак
Предыдущая рухнула в начале года
02 сентября 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: "Каменские новости" / / izvestiy-kamen.ru
В селе Аллак Каменского района Алтайского края установили новую водонапорную башню.
Как пишут "Каменские известия", подрядчиком выступил предприниматель Петр Гедерт. Сумма контракта с районным комитетом по ЖКХ составила 2 млн рублей.
Напомним, предыдущая водонапорная башня появилась здесь в 2021 году по программе поддержки местных инициатив. Однако в начале 2023-го конструкция рухнула, потому что ее установили с нарушениями.
Сейчас в инциденте разбираются правоохранители.
11:52:06 02-09-2023
Башню креатиненько раскрасили. Председателя идея ?