Документ опубликовали на портале правовой информации

13 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае утвердили правила поведения при введении режима ЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, при получении сигнала о чрезвычайной ситуации или об угрозе её возникновения граждане должны прослушать информацию об алгоритме действий, которую будут передавать теле- и радиоканалы и рассылать по СМС. "При невозможности ознакомления с такой информацией гражданин должен обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112", – говорится в документе.

После получения этих инструкций следует эвакуироваться с территории, которой грозит опасность.

Также при введении режима повышенной готовности или ЧС необходимо соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, а также представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

При обнаружении пострадавших необходимо вызвать помощь и, если нет угрозы собственной жизни, оказывать первую помощь самостоятельно.

В случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается заходить за ограждение, обозначающее опасную зону, совершать действия, создающие угрозу как для собственной безопасности, так и для жизни и здоровья других людей, мешать работе уполномоченных лиц и сотрудников общественного транспорта, а также распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Предприятия при угрозе жизни и здоровью сотрудников должны прекратить работу, обеспечить эвакуацию, предоставить средства коллективной или индивидуальной защиты, а также организовать аварийно-спасательные работы.