В Алтайском крае в 2022 году в шесть раз выросло число "телефонных террористов"

Преступлений, связанных с реальным терроризмом, к счастью, оказалась немного

25 марта 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: spravedlivo.center

В Алтайском крае в 2022 году значительно возросло количество фактов так называемого "телефонного терроризма". Правоохранители возбудили 182 уголовных дела, это в шесть раз больше, чем было ранее. Такие данные приводятся в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края за 2022 год".

Кроме того, полицейские зарегистрировали 10 преступлений террористического характера, среди них публичные призывы к осуществлению такой деятельности, публичное оправдание терроризма и содействие террористической деятельности. А ещё в прошлом году два раза пытались поджечь гособъекты: 26 сентября – здание военкомата в Рубцовске, а 23 сентября – отделение "Почты России" в посёлке Целинном Ключевского района.

Дополнительно правоохранители выявили 153 административных правонарушения экстремистской направленности. В их числе - производство и распространение материалов (44), публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики (25), возбуждение ненависти либо вражды (24).

А вот таких преступлений как бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в крае не зарегистрировали. В то же время полиция зафиксировала 14 преступлений экстремистской направленности, тогда как в 2021 году их было всего девять.