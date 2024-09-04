В Алтайском крае в 2024 году на ремонт дорог и мостов направили более 17,6 млрд руб.
Работы позволят привести в нормативное состояние 420 км алтайских дорог
04 сентября 2024, 20:04, ИА Амител
420 км региональных дорог и мостов отремонтируют в Алтайском крае в 2024 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, , на эти цели направлено более 17,6 млрд рублей, из которых почти 15 млрд — из бюджета региона.
Как рассказал министр транспорта региона Антон Воронов, в 2024 году на Алтае работы ведутся более чем на 200 объектах. В частности, в 2024 году завершатся работы на 12 искусственных дорожных сооружениях. Семь мостов реконструируют, а еще пять — ремонтируют. Два сооружения уже ввели в эксплуатацию.
Работы на дорогах, ремонт на которых завершат в 2024 году, выполнены уже на 70%. Некоторые объекты будут переходящими на 2025 год.
20:45:56 04-09-2024
А можно из этих денег выделить немного для ремонта проезжей части нескольких метров вокруг дома 26 по улице Глушкова г. Барнаула? Кто-то бы из администрации в сентябре-октябре (до снега) приехал и прОехал бы вокруг дома, заценил бы.
21:59:04 04-09-2024
Светлана (20:45:56 04-09-2024) А можно из этих денег выделить немного для ремонта проезжей ... вы в своем уме? это разные бюджеты во первых. и во вторых= зайдите на сайт города и напишите о проблеме приложив фото и свои контакты
23:37:41 05-09-2024
Гость (21:59:04 04-09-2024) вы в своем уме? это разные бюджеты во первых. и во вторых= з... Здесь, думаете, никто не читает?
21:59:34 04-09-2024
много ездили по краю в это лето - везде дороги супер. Спасибо огромное!!
06:01:21 05-09-2024
Гость (21:59:34 04-09-2024) много ездили по краю в это лето - везде дороги супер. Спасиб... значит от Крутихи к Славгороду вы не ездили. иначе так не заявляли бы.
13:09:57 05-09-2024
Гость (06:01:21 05-09-2024) значит от Крутихи к Славгороду вы не ездили. иначе так не з... или от Буканского до Мамонтово.... прям трасса для F1
00:54:50 05-09-2024
Работы позволят привести в нормативное состояние 420 км алтайских дорог - через месяц снег выпадет, 9-й месяц идет, 3 месяца осталось.