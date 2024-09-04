В Алтайском крае в 2024 году на ремонт дорог и мостов направили более 17,6 млрд руб.

Работы позволят привести в нормативное состояние 420 км алтайских дорог

04 сентября 2024, 20:04, ИА Амител

Дорога Ключи – Новополтава – Марковка / Фото: Минтранс Алтайского края

420 км региональных дорог и мостов отремонтируют в Алтайском крае в 2024 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, , на эти цели направлено более 17,6 млрд рублей, из которых почти 15 млрд — из бюджета региона.

Как рассказал министр транспорта региона Антон Воронов, в 2024 году на Алтае работы ведутся более чем на 200 объектах. В частности, в 2024 году завершатся работы на 12 искусственных дорожных сооружениях. Семь мостов реконструируют, а еще пять — ремонтируют. Два сооружения уже ввели в эксплуатацию.

Работы на дорогах, ремонт на которых завершат в 2024 году, выполнены уже на 70%. Некоторые объекты будут переходящими на 2025 год.