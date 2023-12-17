В Алтайском крае в 2024 году начнут строить 34 медицинских объекта

30 из них удастся сдать в том же году

17 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжат ремонтировать и строить фельдшерско-акушерские пункты, а также врачебные амбулатории. Как сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Бийска, всего в следующем начнут строить шесть поликлиник, семь амбулаторий, 13 ФАПов, восемь фельдшерских пунктов.

Отмечается, что средства выделят из федерального и краевого бюджетов, а 30 объектов удастся построить уже в 2024 году.

На данный момент в Алтайском крае в общей сложности возвели 60 медицинских объектов. Кроме того, ранее приобрели 63 единицы "тяжелого" медицинского оборудования и отремонтировали 16 медицинских объектов.