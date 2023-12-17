В Алтайском крае в 2024 году начнут строить 34 медицинских объекта
30 из них удастся сдать в том же году
17 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжат ремонтировать и строить фельдшерско-акушерские пункты, а также врачебные амбулатории. Как сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Бийска, всего в следующем начнут строить шесть поликлиник, семь амбулаторий, 13 ФАПов, восемь фельдшерских пунктов.
Отмечается, что средства выделят из федерального и краевого бюджетов, а 30 объектов удастся построить уже в 2024 году.
На данный момент в Алтайском крае в общей сложности возвели 60 медицинских объектов. Кроме того, ранее приобрели 63 единицы "тяжелого" медицинского оборудования и отремонтировали 16 медицинских объектов.
13:59:46 17-12-2023
Не понимаю - одной рукой разрушаем то что есть, другой рукой стоим?
15:01:47 17-12-2023
А можно все перечислить, а не голые цифры. В каком районе и что конкретно.
15:39:18 17-12-2023
Своя рука владыка, хочу строю хочу ломаю
02:31:40 18-12-2023
А работать там кто будет?
17:49:56 18-12-2023
Затейники...