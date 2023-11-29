"Финишная прямая". Главврач показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле
Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов до конца 2023 года
29 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Поликлиника № 14 в Барнауле почти готова к открытию и уже "выходит на финишную прямую", написал главврач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".
"Так выглядит холл в нашей новой поликлинике на улице Лазурной. Обустроены регистратура, рабочее место администратора, смонтирован главный навигационный стенд. Много внимания уделили миссии учреждения. Надеюсь, оформление понравится и пациентам, и сотрудникам", – написал Денисов.
Ранее сообщили, что медучреждение начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.
14:39:53 29-11-2023
не поликлиника, а загадка . запускают. запускают , а не как не запустят. боятся что то.
16:13:30 29-11-2023
Последняя дата ввода в эксплуатацию данной полклиники после неоднократных переносов была названа - конец октября 2023 года. Но опять ничего сделать не успели, никто никуда не переехал, вся толпа так и тусуется в старой. Теперь новый срок - конец года. Сколько раз можно уже сдвигать, кто-то же должен из администрации за конкретнейший срыв сроков ответить.
16:51:38 29-11-2023
Гость (16:13:30 29-11-2023) Последняя дата ввода в эксплуатацию данной полклиники после ... За музей на Октября ведь никто не ответил. Выводы?
17:56:25 29-11-2023
Гость (16:51:38 29-11-2023) За музей на Октября ведь никто не ответил. Выводы?... Музей не социально значимый объект, в отличие от поликлиники
16:57:12 29-11-2023
Ждали Попова , останется в кресле или в Москву отравится.
17:00:25 29-11-2023
гость (16:57:12 29-11-2023) Ждали Попова , останется в кресле или в Москву отравится.... или в Москву отравится ----- Вы имели ввиду в МосквЕ?)))
18:05:27 29-11-2023
Там ждёт.
20:56:17 29-11-2023
Регистратура, администратор, оформление. Одна мишура. Врачи то где? Кто работать будет в этих хоромах? Конечно, сюда придут те, что сейчас есть. Но их мало и квалификация большинства из них оставляет желать лучшего. Так что все эти холлы, фойе и т. д. сплошная профонация.
20:59:05 29-11-2023
а где песни с танцами? Денисов по ним прям спец насколько помню...
21:44:37 29-11-2023
В наш век Интернета и поголовной мобильной связи Поликлиника начинается уже не с Регистратуры, а с доступности к врачу-профессионалу. Покажите, пожалуйста, готовность врачебных кабинетов. На Госуслугах открыта запись на рентген в этом новом здании поликлиники 14. Необходимо срочно доводить до нормы работу детского отделения поликлиники 14 на Взлетной. Там освободится много кабинетов, в т. ч. кабинет Администратора (Главврача) с приемной
04:14:49 30-11-2023
Так говорили со всех страниц и для всех гостей из Москвы что сдадут в конце октября, так как расширяют стоянку. Опять нас за лохов принимают. И опять Попова оставили. Пераые 5 лет ничего не делали, ковид мешал, а сейчас вообще на нас наплюют. Видтмо внутри еще никокаго оборудования нет поэтому только корридоры показывают.
04:24:46 30-11-2023
Миссия учреждения-лечить. Лучше бы перечислил все новейшее оборудование, что в смете было. Откроют- посмотрим. И если Денисов подпишет этот акт, тот и крайний.