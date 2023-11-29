"Финишная прямая". Главврач показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле

Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов до конца 2023 года

29 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле почти готова к открытию и уже "выходит на финишную прямую", написал главврач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".

"Так выглядит холл в нашей новой поликлинике на улице Лазурной. Обустроены регистратура, рабочее место администратора, смонтирован главный навигационный стенд. Много внимания уделили миссии учреждения. Надеюсь, оформление понравится и пациентам, и сотрудникам", – написал Денисов.

Ранее сообщили, что медучреждение начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.