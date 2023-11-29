НОВОСТИОбщество

"Финишная прямая". Главврач показал изнутри самую большую поликлинику в Барнауле

Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов до конца 2023 года

29 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле почти готова к открытию и уже "выходит на финишную прямую", написал главврач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".

"Так выглядит холл в нашей новой поликлинике на улице Лазурной. Обустроены регистратура, рабочее место администратора, смонтирован главный навигационный стенд. Много внимания уделили миссии учреждения. Надеюсь, оформление понравится и пациентам, и сотрудникам", – написал Денисов.

Ранее сообщили, что медучреждение начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.

Фото: Барнаульская поликлиника № 14

Стала "консультативно-диагностической". Барнаульская поликлиника №14 сменила название

Медучреждение значительно расширит свой профиль после переезда в новое большое здание
НОВОСТИОбщество
Барнаул здравоохранение Больницы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:39:53 29-11-2023

не поликлиника, а загадка . запускают. запускают , а не как не запустят. боятся что то.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:30 29-11-2023

Последняя дата ввода в эксплуатацию данной полклиники после неоднократных переносов была названа - конец октября 2023 года. Но опять ничего сделать не успели, никто никуда не переехал, вся толпа так и тусуется в старой. Теперь новый срок - конец года. Сколько раз можно уже сдвигать, кто-то же должен из администрации за конкретнейший срыв сроков ответить.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:38 29-11-2023

Гость (16:13:30 29-11-2023) Последняя дата ввода в эксплуатацию данной полклиники после ... За музей на Октября ведь никто не ответил. Выводы?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:25 29-11-2023

Гость (16:51:38 29-11-2023) За музей на Октября ведь никто не ответил. Выводы?... Музей не социально значимый объект, в отличие от поликлиники

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:57:12 29-11-2023

Ждали Попова , останется в кресле или в Москву отравится.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:25 29-11-2023

гость (16:57:12 29-11-2023) Ждали Попова , останется в кресле или в Москву отравится.... или в Москву отравится ----- Вы имели ввиду в МосквЕ?)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кто его

18:05:27 29-11-2023

Там ждёт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юлия

20:56:17 29-11-2023

Регистратура, администратор, оформление. Одна мишура. Врачи то где? Кто работать будет в этих хоромах? Конечно, сюда придут те, что сейчас есть. Но их мало и квалификация большинства из них оставляет желать лучшего. Так что все эти холлы, фойе и т. д. сплошная профонация.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:05 29-11-2023

а где песни с танцами? Денисов по ним прям спец насколько помню...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:37 29-11-2023

В наш век Интернета и поголовной мобильной связи Поликлиника начинается уже не с Регистратуры, а с доступности к врачу-профессионалу. Покажите, пожалуйста, готовность врачебных кабинетов. На Госуслугах открыта запись на рентген в этом новом здании поликлиники 14. Необходимо срочно доводить до нормы работу детского отделения поликлиники 14 на Взлетной. Там освободится много кабинетов, в т. ч. кабинет Администратора (Главврача) с приемной

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:14:49 30-11-2023

Так говорили со всех страниц и для всех гостей из Москвы что сдадут в конце октября, так как расширяют стоянку. Опять нас за лохов принимают. И опять Попова оставили. Пераые 5 лет ничего не делали, ковид мешал, а сейчас вообще на нас наплюют. Видтмо внутри еще никокаго оборудования нет поэтому только корридоры показывают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:24:46 30-11-2023

Миссия учреждения-лечить. Лучше бы перечислил все новейшее оборудование, что в смете было. Откроют- посмотрим. И если Денисов подпишет этот акт, тот и крайний.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров