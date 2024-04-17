В Алтайском крае в ближайшее время готовятся снять режим ЧС

Вместо него планируется ввести режим повышенной готовности

17 апреля 2024, 11:42, ИА Амител

Сотрудники МЧС проводят откачку воды в Зудилово / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Режим ЧС, который действует в Алтайском крае из-за паводка, снимут в ближайшее время. Вместо него будет введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе заседания правительства региона 17 апреля.

В районах, где ситуация с паводком остается непростой, режим ЧС сохранится, отметил губернатор.

"Там, где локально какие-то события будут происходить, у нас есть возможность ввести режим ЧС в своих границах. Пока предпосылок нет. Режим краевого уровня действительно можно уже снять. Переходим на режим повышенной готовности", – отметил глава региона.

Режим ЧС в связи с ухудшением паводковой обстановки в Алтайском крае ввели 30 марта. Как сообщил глава регионального ГУ МЧС Александр Макаров, в результате паводка в Алтайском крае был подтоплен 81 населенный пункт в 19 районах. Вода зашла в 763 жилых дома и на 2078 приусадебных участков. На сегодняшний день в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 23 дома, 119 приусадебных участков, два участка дорог, один мост. Все граждане, которые пережидали паводок в пунктах временного размещения, вернулись в свое жилье, доложил начальник краевого главка.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?

Режим ЧС – особый правовой режим, который накладывает обязанности не только на представителей властей, но и на граждан. Во время режима ЧС некоторые личные и общественные права граждан ограничивают. Например, власти могут ограничивать доступ людей и транспорта в зону ЧС, деятельность организаций и т. д. Граждане обязаны при получении соответствующих указаний эвакуироваться, всегда иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию представителей власти. Режим ЧС позволяет властям быстрее реагировать на ситуацию, которая складывается на реках и предоставляет оперативным службам больше полномочий для защиты населения и территорий.