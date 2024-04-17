В Алтайском крае паводок повредил и разрушил 25 участков дорог

Из-за застоя воды остаются закрытыми три участка

17 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

В Алтайском крае во время паводка пострадало 25 участков дорог в 18 районах края. Вода уничтожила 2,3 км дорог. Об этом во время интернет-форума сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.

Дорожное полотно размыло в Алейском, Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Красногорском, Локтевском, Мамонтовском, Михайловском, Романовском, Родинском, Рубцовском, Славгородском, Советском, Солонешенском, Суетском, Топчихинском, Тюменцевском и Хабарском районах.

Сильнее всего пострадали трассы в Волчихинском и Михайловском районах между селами Селиверстово и Солоновка. Движение на участке уже восстановлено.

Сейчас специалисты устанавливают ущерб, который нанес паводок дорожной инфраструктуре – там, где это возможно сделать. После этого станет известна стоимость восстановления полотна.

"Сейчас остаются закрытыми три участка, на которых наблюдается застой талой воды без возможности ее отвода куда-либо. Это дороги на участке между Алейском и Безголосово, селами Бор-Форпост и Ракиты в Михайловском и Волчихинском районах, между Славгородом и Бурсолью. В Мамонтовском районе на дороге Мамонтово – Крестьянка закрыто движение для грузового транспорта общей массой более 10 тонн", – сообщил министр.

К ремонту дорог приступят после оттаивания земляного полотна и окончания весеннего весового ограничения, добавил Воронов. Средства выделят из регионального дорожного фонда. Уже ведутся подготовительные работы.

Всего в этом году предстоит обновить 69 участков региональных дорог и семь мостов. На эти цели выделят более 17,7 млрд рублей. В целом на дорожное хозяйство из федеральной и краевой казны в 2024 году планируют направить около 21 млрд рублей.